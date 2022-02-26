陸網狂洗「進口烏克蘭妹」　當地掀反華潮「女留學生遭跟蹤」

記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏戰況越演越烈，竟有眾多中國大陸網友在網路上狂洗「收留烏克蘭美女」、「進口烏克蘭美女」等低俗留言，甚至公然到烏克蘭駐中國使館留下相關言論。對此，許多人在烏克蘭的中國留學生都非常傻眼，表示這些情況已被外媒大量報導，現在烏克蘭已出現反華情緒，留學生人人自危，甚至擔憂遭當地居民持槍攻擊。

▼中國留學生懇求網友不要再開戰爭玩笑。（圖／翻攝微博）



一名中國留學生在微博上發文，懇求中國網友不要再調侃戰爭、犯賤開戰爭玩笑，「現在收留烏克蘭美女一類的話被外媒大量轉載，導致烏克蘭人開始出現了反華情緒，戰火越演越烈，極有可能從空襲演變成槍戰，你們隨口一句導致留學生根本沒辦法跟著本地人到防空洞避難。」

該名留學生還說，現在當地居民都能免費領取槍枝，意味著可以以保衛國家的名義無差別人開槍，「我們不得不把表露自己是中國人身份的一切特徵都隱藏起來，害怕下一個被誤傷的就是自己。當你們舒服躺家裡喝奶茶刷微博發玩笑話時，是我們這些遠在戰場的同胞為你們的行為買單！不要再把同胞往火坑里面推了！」

▼中國女留學生被跟蹤、威脅，不敢出門買物資。（圖／翻攝微博）



中國媒體《羊城晚報》也採訪了多名在烏留學生，他們表示，部分中國網友發表的關於烏克蘭女性的不當言論，已被翻譯成各種文字，在烏克蘭傳播，引起烏克蘭群眾的強烈不滿，在烏中國留學生懇請，不要再散布傳播關於烏克蘭女性的不當言論，不要圖一時口舌之快，將同胞置於危險之中。

同時，中國駐烏克蘭使館也在26日警告在烏公民，「不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。」顯然留學生所說的情況並非空穴來風。另外，也有一名中國女留學生證實，自己外出購買物資時被當地人追蹤、威脅及恐嚇，好不容易才甩掉對方，逃回了家裡，但物資沒買到，暫時也不敢再出門。

▼中國網紅被烏克蘭人敵視，哭了出來。（圖／翻攝微博）

