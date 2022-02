快訊／導彈射進基輔住宅大樓！　「轟出驚悚凹洞」狂冒濃煙畫面曝

▲ 基輔市長克里契科在Telegram上發布公寓大樓遭襲擊畫面。(圖/翻攝自Telegram)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭當地時間26日上午,首都基輔市中心槍砲聲不絕於耳。基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)26日稍早在Telegram上傳一張照片指出,一棟極高的住宅大樓被導彈擊中,畫面十分驚悚。克里契科表示,急救人員已經趕往現場,目前傷亡不明。

根據CNN,這棟大樓靠近基輔第二大機場,目測約10層樓高的位置被擊中。照片中可見建築右側被轟出一個洞,至少三個樓層的外牆、天花板、地板消失不見。社群媒體上瘋傳的影片中,被擊中的位置不斷冒出濃濃白煙,附近路面滿是建築殘骸。

WATCH: Video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/adrd6LSfIL — BNO News (@BNONews) February 26, 2022

A missile struck a highrise residential building not far from Zhuliani airport in Kyiv pic.twitter.com/g0Vb68DGVr — Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022

東歐NEXTA報導,有民眾在室內拍下影片,可見附近住宅也受到衝擊影響,窗外一陣火光伴隨震動,將窗戶震開,接著有濃煙竄入。