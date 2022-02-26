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快訊／導彈射進基輔住宅大樓！　「轟出驚悚凹洞」狂冒濃煙畫面曝

▲▼烏克蘭基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram上發布公寓大樓遭襲擊畫面。（圖／翻攝自Telegram）

▲ 基輔市長克里契科在Telegram上發布公寓大樓遭襲擊畫面。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭當地時間26日上午，首都基輔市中心槍砲聲不絕於耳。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）26日稍早在Telegram上傳一張照片指出，一棟極高的住宅大樓被導彈擊中，畫面十分驚悚。克里契科表示，急救人員已經趕往現場，目前傷亡不明。

根據CNN，這棟大樓靠近基輔第二大機場，目測約10層樓高的位置被擊中。照片中可見建築右側被轟出一個洞，至少三個樓層的外牆、天花板、地板消失不見。社群媒體上瘋傳的影片中，被擊中的位置不斷冒出濃濃白煙，附近路面滿是建築殘骸。

東歐NEXTA報導，有民眾在室內拍下影片，可見附近住宅也受到衝擊影響，窗外一陣火光伴隨震動，將窗戶震開，接著有濃煙竄入。

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