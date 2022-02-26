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可以摸你胸部嗎？好色假牙醫手伸進領口　「摸一下左乳」代價曝

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小美在調整假牙時遭到陳男襲胸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名高中畢業的陳姓男子僅具有齒模製造技術員資格，卻違法從事牙醫師醫療業務，不但幫女患者小美裝設假牙、收取4萬元費用，甚至還趁治療時不顧小美意願，強行將手伸入領口撫摸小美左胸，氣得小美報警處理。法官審酌後依違反醫師法判處陳男有期徒刑7月、強制猥褻罪判刑8月，合併應執行1年2月、緩刑3年，並向公庫支付2萬元。可上訴。

判決書指出，陳男早在民國81年就有違反醫師法的前科，陳明知自己僅有齒模製造技術員資格，但卻仍在未有合格牙醫師的指示下，自行於鑲牙所內替患者小美製作假牙印模、鑲牙等治療，還收取4萬元費用，明顯已經違反醫師法。

在小美裝設假牙後3個月，因牙體脫落，又折回鑲牙所找陳男處理；不料陳竟趁調整假牙之際藉故掀開小美上衣致其露出腹部，並多次詢問是否可以觸摸腹部，經小美明確拒絕後，陳男仍伸手撫腹，在手被撥開後仍置之不理，更得寸進尺詢問「可不可以摸胸部？」在小美嚴詞拒絕後，陳男竟違反其意願強行將小美的手拉開，並將手伸入領口內撫摸左胸猥褻得逞。

案經小美報警後，陳男因此遭到起訴。台中地院法官審理過程中，陳男自知理虧，賠償30萬元與小美達成和解；法官考量，陳男雖曾違反醫師法，但迄今已逾28年，期間未再有犯罪紀錄，因此判其7月，而強制猥褻部分考量已達成和解，判刑8月，合併應執行1年2月，同時再給予緩刑3年，但條件是需向公庫支付2萬元。

但台中地檢署檢察官認為，陳男不具醫師資格，卻擅自執行醫療業務，已經觸犯詐欺罪，因此再提出上訴。台中高分院二審法官審酌，陳男行為並不構成詐欺，因此駁回上訴。全案仍可再上訴。

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