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社會 社會焦點 保障人權

國中教練幫籃球員按摩卻亂摸下體！　學生隱忍15年才揭發獸行

籃球,打球,比賽。（示意圖／Pixabay）

▲桃園某國中籃球教練藉口幫助按摩放鬆，邀約多名未成年男球員到租屋處，趁機猥褻下體。（示意圖／Pixabay）

記者蔡怡萍／桃園報導

曾任桃園市某國中籃球隊洪姓教練，被指導過的男籃球隊員指控，以協助按摩左膝蓋痠痛為由，邀約到其租屋處幫忙按摩紓緩，洪男以手肘按摩球員大腿、小腿與鼠蹊部時，趁機觸碰其生殖器4、5次之多，事後球員礙於教練權威不敢聲張，隱忍15年才報案提告，且受害學生不只1人。桃園地方法院審理後，依兩項猥褻罪將洪判處有期徒刑8個月，還要參加4次法治教育。

調查指出，洪男於2006年到桃園某國中擔任籃球隊教練，同年7月至12月間，藉由幫助球員按摩膝蓋、舒緩痠痛，先後邀約了2名當時未滿14歲的隊內男學生至其租屋處，以手肘大動作按壓大腿、小腿、鼠蹊部等部位，並趁隙觸碰到男學生下體，各得逞2次、5次，當時2名受害學生雖然驚恐，但都礙於對方是教練身分，隱忍不敢張揚，直到2021年男學生都已長大成人才報案揭發噁行。

洪姓教練在受警方偵查時，坦承曾觸碰男球員生殖器等猥褻行為，瞎扯僅知悉其為國中生，不知道實際年齡；但警方查出，受害男球員當年就是洪男所任職學校的在學學生，球員之資料與年齡，教練當然知道，由於本案並非一名學生單方面指稱，還有其他被害人，因此不採信洪姓教練辯詞，依利用權勢猥褻罪嫌將洪男提起公訴。

桃園地方法院審酌洪男後來坦承當年犯行，已知悔悟，態度尚可，判洪男對於未滿14歲之男子為猥褻行為，共2罪，合併執行有期徒刑8個月，可易科罰金，予緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應參加法治教育4場次。

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