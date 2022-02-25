牙醫讓密醫老爸幫病患裝假牙　女兒認罪判6月...父不認錯未緩刑

▲許姓女牙醫讓其不具牙醫師資格的父親從事醫療行為，父女2人都遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名許姓女牙醫開立的診所，被爆出由僅具齒模製造技術員資格的父親違法從事醫療事務，在未經許女診斷下就由許父獨力為患者黏合修補假牙、塗抹藥物治療牙齦損傷等等，父女倆被高雄地院依違反醫師法，各判6月徒刑；上訴到高分院後，許女認罪並表示悔意，宣告緩刑2年，需繳罰金10萬元；許父仍否認犯行，上訴駁回。

根據調查，許姓女牙醫為高雄某診所負責人，2018年3月在其診所內，讓許父為一名沈姓女子黏合假牙；於隔年3月替一名柯姓男子修補並裝置假牙，還有塗抹藥物於牙齦傷處的治療行為，但許父並未具有牙醫師執照，僅有齒模製造技術員之資格，依法不得從事牙醫師醫療業務。

法官審理時，許姓父女矢口否認非法醫療行為，強調都是經過許女治療指導，許父也只進行簡單的協助工作；但傳訊病患，柯男還稱讚許父技術很好，且跟他無冤無仇，沒有必要陷害父女，只是如實還原整個治療過程。

診所護理師也表示，患者到診所時會先問是哪個地方有問題，如果是牙齒治療，會分到許女的診間；而假牙問題是自費部分，從咬模到安裝都請許父負責處理。但因人力有限，有時為了節省時間，的確會由許父順手進行簡單醫療處置。

高雄地院透過多名患者與護理師的證詞，一審判許姓父女共同觸犯醫師法之非法執行醫療業務罪，各6個月有期徒刑，可易科罰金；父女倆上訴到高分院，許女向法院坦承未親自替病患看診，即由其父為病患治療，繳交罰金10萬元，得以緩刑2年；但許父為主要犯罪人，卻仍否認犯行，因此駁回上訴，並未宣告緩刑。