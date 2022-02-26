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小王車上沒穿褲「教」人妻玩情趣用品　五金行老闆綠炸怒告

車震。（圖／達志／示意圖）

▲張姓五金行老闆發現老婆外遇，還直接逮到黃姓小王沒穿褲子和老婆在車上「教」老婆使用情趣用品。（圖／達志／示意圖，與本案無關）

記者林冠吟／台中報導

台中一名張姓五金行老闆，和老婆結婚20餘年，2017發現老婆疑似外遇，3年後更發現老婆和黃姓小王車震，2人不但一起前往摩鐵約會，更被他直接逮到2人在車上約會時，黃男沒穿褲子「教導」老婆怎麼使用情趣用品，讓他當場氣炸，怒向2人求償150萬元。一審，法官判老婆和黃男須賠償25萬元；上訴二審後，台中高分院駁回上訴，維持原判，全案定讞。

判決書指出，張姓五金行老闆在1994年和老婆結婚後，育有一雙子女，婚後2人一起經營五金行，不過2017年時張男卻發現，老婆疑似外遇，和一名黃姓男子開始互有曖昧對話；相隔3年後，張男更直接在車內的行車紀錄裡，發現老婆和黃男在車上發生性行為，甚至一起前往摩鐵約會，停留至少3小時，而去年1月，更讓他直接逮到，黃男在車上沒穿褲子，在「教導」他老婆怎麼使用情趣用品，他怒向2人求償150萬元。

庭審時，老婆向法官喊冤，表示他們夫妻2人感情長期不睦，還反咬張男在2018年時和外傭發生關係，她發現後氣到欲當場解雇外傭，丈夫從此常對她施以言語暴力，進而要求離婚，害她需仰賴安眠藥才能入睡。

至於張男所提出的外遇相關事證，老婆則表示，那是她在2020年6月向張男提議分居後，張男竟直接請徵信社人員跟蹤她，將密錄器放在她的隨身手包內，何況她和黃男2人僅為單純朋友，從無親密舉動，但張男卻請徵信社故意製造假車禍，以趁機誣陷她和黃男2人有親密行為。

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲張妻和黃男向法官辯稱，所謂呻吟聲與情趣用品等是故意發出讓徵信社人員拍下，以證明2人遭徵信社人員跟監偷拍。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

而黃男也向法官辯稱，當時發生假車禍事件後，一群黑衣人下車對他恐嚇，而所謂的情趣用品也只是他多年前在網路上購買的，一直放在車子後座，他當時請張妻將情趣用品拿給他，目的是為了提供徵信社人員拍照，並配合一起發出呻吟聲，以供日後反蒐證之用等語。

一審，法官勘驗相關證據後發現，張男則質疑黃男帶他老婆去哪裡，黃男卻回，「不懂」，張男氣得表示，「喇賽會說愛妳？」，黃男則回，「是愛妳們，少打一字了，不好意思」，張男再回，「你覺得這樣說，我會相信？」

此外，行車紀錄器中，也有明顯錄下張妻在車內發出嬌喘呻吟聲，法官指出，儘管無法確認2人是否發生性行為，但從此來看，仍可確定張妻與黃男2人已逾越正常男女往來界線，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全程度。

至於張妻反控張男在2人婚姻關係持續期間，和外傭發生性行為一事，就算採信張妻所言，仍無法否認張妻有外遇之事實，而拿出情趣用品或故意配合發出呻吟聲等語，均無有力證據可以證實，因此不採信黃男與張妻的辯詞，判2人須賠償張男25萬元。2人不服，上訴二審。

張妻再向法官強調，所謂情趣用品與呻吟聲等相關證據，均是為了故意要讓徵信社人員拍到，以證明徵信社人員的不法跟監過程，但台中高分院審理後，仍不採信張妻與黃男2人的證詞，駁回2人上訴，維持原判，全案定讞。

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