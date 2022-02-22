2男1女進摩鐵1人躲衣櫃　非怕偷情曝光而是身揹7罪被通緝

▲因案遭通緝的周姓男子，本月19日投宿在桃園市新屋區某家汽車旅館，員警臨檢時躲藏在衣櫃內，仍被員警揪出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局本月19日晚間在新屋區汽車旅館臨檢時，赫然發現除一對男女外，一名周姓男子竟半蹲躲在衣櫃裡，員警查核其身分時還謊報友人號碼，但員警查核根本並非同一人，周男支吾其詞後才說出真正姓名，警方查出周男遭台中、台南與高雄院檢單位發布詐欺與妨害自由等7項通緝案件，北漂躲避檢警查緝，偵訊後已解送歸案。

▲多達7項通緝案件的周姓男子，員警臨檢時對身分卻支吾其詞，最後坦承自己遭通緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局新屋分駐所員警19日晚間晚間7時30分許執行汽車旅館臨檢勤務，其中在1間租房中發現一對男女，發現27歲周姓男子半蹲躲在衣櫥不敢吭聲，員警要求周男出示身分證件，卻辯稱未攜帶證件，然後謊報朋友身分證字號，員警以隨身攜帶小電腦查核，發現顯示相片與周男根本不同人，仔細追問下，才坦承自己被通緝。

周男支吾其詞最後承認自己被通緝，才北上桃園躲避檢警查緝，報出自己的身分證字號，員警一查居然有包括妨害自由、詐欺等多達7項通緝案件，包括遭台中、台南及高雄院檢單位發布通緝，當場將周男逮捕並解送歸案。

【更多新聞】

►快訊／桃園龍潭大火！1女當場命危

►國1大貨車追撞故障自小客又波及1車 1人昏迷送醫觀察中

►遭父性侵女兒求情「不想爸爸被關」 法官輕判2年還要賠50萬