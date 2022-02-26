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烏俄之戰「台灣緊張什麼？」　張競：別上演「走調」的國安樂章

記者任以芳／北京報導

俄烏全面開戰，外媒不斷指出將牽動台海局勢，蔡英文總統也十分關切，下令加強三軍戒備。但大陸至今是否有任何實質性威脅？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問中華戰略學會研究員張競諷刺的說，「別再上演『走調」的國家安全樂章』，目前周邊國家日、韓並沒有誇張的加強戒備，甚至是解放軍也沒有集結現象，試問蔡英文政府，「台灣到底在緊張什麼？」

▲▼ 國軍拍攝「自己國家自己保衛」宣傳片 。（圖／翻攝 國防部影片）

▲ 國軍拍攝「自己國家自己保衛」宣傳片，強調對岸持續威脅 。（圖／翻攝 國防部影片）

面對俄烏之戰，總統蔡英文雖然否認「今日烏克蘭，明日台灣」，還是下令三軍繃緊神經加強戒備。國軍拍攝「自己國家自己保衛」的宣傳影片安定人心。另一方面，我外交部表態將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。一連串動作下來，對岸解放軍卻是靜悄悄，沒有任何企圖「動武」徵兆。

「台灣在過度緊張什麼，讓人感覺奇怪。」張競受訪指出，蔡英文一再強調烏克蘭是烏克蘭，台灣是台灣，但烏俄交戰後，台灣這邊卻不斷喊出加強戒備，實際上看不出來解放軍有任何的密集的軍事活動。

他也再次反問蔡政府，「請問我們左右鄰國有沒有加強戒備？美軍有沒有派兵加強台海周邊安全，駐紮在日韓的美軍有沒有最新動作？甚至是解放軍有沒有往福建集結徵兆？假如都沒有，蔡政府的情報判斷是不是有問題？」

▲▼ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

張競諷刺的說，「不要搞成千山萬水我獨行，不必相送，萬綠叢中一點紅。不要變成一個走調的國家安全樂章，搞了半天只有你在那邊一頭熱。」假如台灣海峽發生衝突，情勢危急，事關所有周邊國家的利益，為何其他國家到現在也無動於衷？目前，兩岸民航正常往來沒有誤點，此時台灣喊出加強戒備，「更讓人丈二金剛，摸不著頭腦頭緒。」

張競最後強調，「政府此時下令加強戒備，實在很有違和感。因為，手中握有最完整情報資源的人，才有面對社會說謊話的特權。只有他知道真相是什麼，所以才能夠政治操弄。」

▲烏俄。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏俄戰爭之前有非常明確徵兆。（圖／達志影像／美聯社）

上海東亞研究所副所長王海良接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，烏俄戰爭之前，俄羅斯有20萬大軍在烏克蘭邊境集結，但解放軍卻沒有在福建集結的任何徵兆，實在無法理解為何不斷「炒作」解放軍攻台？北京為什麼在這個時候去動手？

王海良進一步說，「烏俄之戰牽扯台海危機，美國可能顧不了，解放軍這個時候去動手，實在是比較『膚淺』的看法。」過去只要有風吹草動，台灣方面就釋放台海可能衝突打仗的訊號。實際上，習近平上任以來「和平統一」解決台灣問題的基本方針沒有改變，當然也不放棄可能「武統」的必要性，但後者不是大陸最終希望發生的事情。

確實，理解大陸政治生態的人都明白，北京今年最重要大事就是召開二十大，確立五年一次政治明確方向。加上近期3月3日舉行冬殘奧會，同時間大陸兩會即將登場，9月亞運會。後疫情時代的經貿來往、工業生產、開放旅遊，持續防疫維持正常生活都是首要任務。這一整年「維穩」依然是北京最終目標，更不可能明目張膽組織解放軍去進攻台灣，狼來了喊久了，最終只是自曝馬腳。

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