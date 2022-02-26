車臣領導人宣布：出兵烏克蘭！1萬人誓師片曝光　要他向普丁道歉

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯持續進攻烏克蘭，烏克蘭首都基輔已經進入「防禦狀態」。有外國媒體曝光，俄羅斯車臣共和國準備向烏克蘭派遣超過1萬名士兵參戰，車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）甚至向烏克蘭總統澤倫斯基喊話，要求澤倫斯基向俄羅斯總統普丁道歉。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，車臣共和國領導人卡德羅夫日前會見俄國國家近衛軍負責人後，隨即在車臣首府格羅茲尼集結超過1萬名的車臣安全部隊士兵，宣布將派兵前往烏克蘭支援俄羅斯軍隊。

卡德羅夫在鏡頭前說，車臣軍隊已經準備好執行總統（普丁）的任何命令，接著他向烏克蘭總統澤倫斯基喊話，要求澤倫斯基「沒有及時退讓」為由，向俄羅斯總統普丁道歉。

根據英國國防部消息，卡德羅夫在動員士兵時，俄羅斯軍隊已抵達基輔郊區，並展開了有限的行動，不過烏克蘭政府仍控制基輔絕大部分的區域。