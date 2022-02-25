　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑坤輿「黑道撐腰」反挨告　邱顯智回嗆：敢做敢當不要假鬼假怪

▲▼苗栗掩埋場試運轉！劉政鴻「肉身抗怪手」嗆：把我輾過去啊。（圖／坤輿自救會提供）

▲苗栗縣前縣長劉政鴻曾聲援自救會，以肉身擋在怪手面前。（資料照／坤輿自救會提供）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗造橋坤輿廢棄物掩埋場爭議一波又起，時代力量立委王婉諭、邱顯智年初指控「有黑道撐腰」，未料卻因此挨告涉嫌加重誹謗罪。對此，邱顯智25日重砲回嗆坤輿科技公司，「敢做敢當，不要在那邊假鬼假怪」，與其花時間弄這些有的沒有，奉勸坤輿公司幕後老闆，「收回你的黑手，帶著你的黑道小弟，滾出龍昇村！」

坤輿公司2001年向苗栗縣政府申請，在造橋鄉龍昇村設立面積約1.8公頃的事業廢棄物掩埋場，引發當地居民抗爭，去年3月苗栗縣府宣布中止坤輿試運轉，但業者提訴願後，環保署去年9月24日撤銷縣府處分，縣府於去年12月24日同意恢復業者試運轉，再度引發爭議。經行政院政務委員張景森召集協調會後，環保署今年1月底發函苗栗縣政府，要求釐清「同意設置文件」是否有疑義。

時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華和苗栗縣議員宋國鼎等人去年開始多次前往聲援，邱公開控訴坤輿公司「找黑衣人圍事」、「與黑道勾結」，反遭業者寄律師函。

對此，邱顯智今天表示，他和王婉諭收到坤輿公司的自訴狀了，兩人同列被告，原因是他們質疑坤輿有黑道背景。邱嗆聲，「貴公司與黑道勾結、欺壓百姓的黑道行徑，過去20年如一日，敢做敢當，不要在那邊假鬼假怪。與其花時間弄這些有的沒有，奉勸貴公司幕後老闆，收回你的黑手，帶著你的黑道小弟，滾出龍昇村」，最後嗆聲：歡迎來告。

王婉諭則表示，這20年來，鄉親受到暴力威脅，大家都很清楚，民眾心中也自有公評，奉勸坤輿公司不要把力氣花在以提告來轉移焦點，應該好好面對問題、解決爭議。

▼王婉諭和邱顯智今年初舉行記者會，指控「坤輿幕後黑手」。（資料照／邱顯智國會辦公室提供）

▲▼時代力量立院黨團今（22）舉行「誰是坤輿的幕後黑手？誰在為土方霸王撐腰？」記者會。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
逃離基輔！烏克蘭專車一路接人　近20台人直奔波蘭邊界
台灣制裁俄羅斯　陸國台辦：正告民進黨「台獨是絕路！」
「俄戰車開上基輔街頭」　畫面瘋傳！
俄「御林軍」入侵烏克蘭　坦克被毀、士兵慘死畫面曝
「共軍攻台是胡說！」　陸學者：台灣與烏克蘭有3點不同

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

烏克蘭唯一解套方式「立刻攻擊波蘭」！黃士修喊：支持台向美宣戰

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

質疑坤輿「黑道撐腰」反挨告　邱顯智回嗆：敢做敢當不要假鬼假怪

烏克蘭18僑胞連夜避難　國民黨轟：蔡政府龜速撤僑、棄國人安全不顧

俄羅斯單周113萬例確診　柯文哲驚：還有時間侵略別人

反對俄羅斯入侵烏克蘭　民眾黨團：不該一味依賴盟友協助

蔡壁如批美國「綜藝政治」無助烏克蘭　柯文哲：最可靠的還是自己

快訊／柯文哲宣布3月開放逐桌敬酒、試吃　室內外運動免帶口罩

微解封借鏡！香港邊境比台灣嚴確診仍爆增　柯文哲：關鍵在內部管理

柯文哲宴請大陸企業理由曝　嗆簡舒培「可憐哪」：不要為了黑而黑

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

烏克蘭唯一解套方式「立刻攻擊波蘭」！黃士修喊：支持台向美宣戰

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

質疑坤輿「黑道撐腰」反挨告　邱顯智回嗆：敢做敢當不要假鬼假怪

烏克蘭18僑胞連夜避難　國民黨轟：蔡政府龜速撤僑、棄國人安全不顧

俄羅斯單周113萬例確診　柯文哲驚：還有時間侵略別人

反對俄羅斯入侵烏克蘭　民眾黨團：不該一味依賴盟友協助

蔡壁如批美國「綜藝政治」無助烏克蘭　柯文哲：最可靠的還是自己

快訊／柯文哲宣布3月開放逐桌敬酒、試吃　室內外運動免帶口罩

微解封借鏡！香港邊境比台灣嚴確診仍爆增　柯文哲：關鍵在內部管理

柯文哲宴請大陸企業理由曝　嗆簡舒培「可憐哪」：不要為了黑而黑

烏克蘭網紅難過曝「爸媽不怕」：因為8年來一直在打仗！　每天都有人死

淨明小築明定長老生日作公益　捐贈東縣府學生輔諮中心公務車

開心第6隊有眉目　林華韋：提供球員、棒球相關工作機會

烏克蘭唯一解套方式「立刻攻擊波蘭」！黃士修喊：支持台向美宣戰

養到單槓選手？　胖肚喵「雙手高掛狂晃9秒」台下2貓看傻冒冷汗

南桃園交流道汽機車分流　2／25起尖峰時段機慢車改走巷道

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

戰爭開打別寄望國際救援！　台大歷史系教授：自己的軍隊最可靠

買船票送半日遊！易飛網「南北之星＋台灣好行」暢遊馬祖藝術島

不斷更新／烏克蘭國防軍籲「全民從軍」　未成年也要動員起來！

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

烏俄開打　蔡正元6點斷言台灣免擔心

烏俄開戰　館長：要台灣拿人命來換

烏克蘭人錄影求美國總統派兵　「不然烏克蘭、台灣很快會被佔領」

台網友出征AIT「快救烏克蘭」　劉仕傑嘆不明智

前國安局長：全世界都認為台灣很危險

20萬俄軍擊敗烏克蘭太難　他曝1關鍵

台北喜來登大飯店爆足跡　衛生局證實

今日烏克蘭明日台灣？　馮世寬轟：這些講話的就是無知！

藍綠初選競爭烈　他：朱、蔡這番話高下立判

喜來登確診者Ct值28.6　足跡爆多

台灣制裁俄羅斯　蘇貞昌：嚴厲譴責侵略行動

烏克蘭西南小鎮居民超商、藥局搶採購　旅烏台灣人回傳畫面曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／俄羅斯宣布禁止英國飛機通過領空

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面