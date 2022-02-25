質疑坤輿「黑道撐腰」反挨告　邱顯智回嗆：敢做敢當不要假鬼假怪

▲苗栗縣前縣長劉政鴻曾聲援自救會，以肉身擋在怪手面前。（資料照／坤輿自救會提供）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗造橋坤輿廢棄物掩埋場爭議一波又起，時代力量立委王婉諭、邱顯智年初指控「有黑道撐腰」，未料卻因此挨告涉嫌加重誹謗罪。對此，邱顯智25日重砲回嗆坤輿科技公司，「敢做敢當，不要在那邊假鬼假怪」，與其花時間弄這些有的沒有，奉勸坤輿公司幕後老闆，「收回你的黑手，帶著你的黑道小弟，滾出龍昇村！」

坤輿公司2001年向苗栗縣政府申請，在造橋鄉龍昇村設立面積約1.8公頃的事業廢棄物掩埋場，引發當地居民抗爭，去年3月苗栗縣府宣布中止坤輿試運轉，但業者提訴願後，環保署去年9月24日撤銷縣府處分，縣府於去年12月24日同意恢復業者試運轉，再度引發爭議。經行政院政務委員張景森召集協調會後，環保署今年1月底發函苗栗縣政府，要求釐清「同意設置文件」是否有疑義。

時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華和苗栗縣議員宋國鼎等人去年開始多次前往聲援，邱公開控訴坤輿公司「找黑衣人圍事」、「與黑道勾結」，反遭業者寄律師函。

對此，邱顯智今天表示，他和王婉諭收到坤輿公司的自訴狀了，兩人同列被告，原因是他們質疑坤輿有黑道背景。邱嗆聲，「貴公司與黑道勾結、欺壓百姓的黑道行徑，過去20年如一日，敢做敢當，不要在那邊假鬼假怪。與其花時間弄這些有的沒有，奉勸貴公司幕後老闆，收回你的黑手，帶著你的黑道小弟，滾出龍昇村」，最後嗆聲：歡迎來告。

王婉諭則表示，這20年來，鄉親受到暴力威脅，大家都很清楚，民眾心中也自有公評，奉勸坤輿公司不要把力氣花在以提告來轉移焦點，應該好好面對問題、解決爭議。

▼王婉諭和邱顯智今年初舉行記者會，指控「坤輿幕後黑手」。（資料照／邱顯智國會辦公室提供）