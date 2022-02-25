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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王婉諭：蔣經國抗中保台是片面神話　背離轉型正義價值

▲▼時代力量今天上午舉行記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量今天上午舉行記者會。（圖／時代力量提供）

記者呂晏慈／台北報導

今年是228事件75周年，由於總統蔡英文1月參加經國七海文化園區揭幕儀式，公開肯定前總統蔣經國「保台」立場，今年出席228紀念儀式時將如何發言，引發各界關注。時代力量立委王婉諭25日表示，「蔣經國的抗中保台」是片面的神話，背離轉型正義的價值，時代力量立委邱顯智並指，主張蔣對台灣貢獻是非常荒謬的事情，也對受害者家屬、遺族非常不尊重。

時代力量今天上午與民間團體台灣228關懷總會、台灣教授協會舉辦轉型正義國際記者會。國防部前部長蔡明憲直指，政府轉型正義已高喊多年，但至今絕大部份的受難者家屬，仍等不到記錄平反及真相，除了許多政治受難者戶籍資料，仍留有不法罪名之記錄，中正紀念堂、蔣介石銅像都還未完全去除，許多白色恐怖案件如林義雄案、陳文成案也都尚未水落石出。

邱顯智表示，促轉會預計到今年5月後就不會再延任，但《促進轉型條例》威權象徵以及記錄到現仍未完成，這意味著，到現在這個時代還有政治人物主張前總統蔣經國對台灣貢獻，這是非常荒謬的事情，且也對受害者家屬、遺族非常地不尊重，「在面對立陶宛、拉脫維亞、捷克等曾經對抗威權、爭取民主的友人來訪時，我們要如何開口解釋在台北市中心仍存有紀念獨裁者的紀念堂？」期盼政府拿出執行轉型正義的決心，才能對得起將被蔣家迫害的台灣人。

王婉諭則說，蔡英文必須明白「蔣經國的抗中保台」也是一種片面的神話，本質與轉型正義的價值有所背離，蔣經國文教基金會至今政府捐助比率仍高達37.35%，但該基金會自109年以來多次無視教育部行文，一邊領取政府補助，一邊歌頌獨裁者、讚揚威權，令人難以接受。

台灣基督長老教會牧師林偉聯點名，基督教會5年前就主張，應繼續追查真相、官方不能有任何緬懷過往威權統治者的活動、包含中正紀念堂、路名等等都要改名，然而，蔡英文在推動轉型正義的議題上力道仍有不足，「希望蔡總統可以盡速補足這個缺口，不分黨派大家一起配合與受難者站在一起」，希望即便在5月促轉會任務結束後，轉型正義的腳步還是會持續走下去，而非草率結束。

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