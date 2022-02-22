經濟部重啟礦業法修法　時力黨團：打折的法案沒有誠意

▲時代力量立法院黨團召開「遲來的正義不是正義，打折的法案沒有誠意」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

經濟部日前預告《礦業法》修正草案，時代力量立法院黨團22日表示，經濟部在礦權「展限」審查相關規範仍有許多疑義，但在審查程序上，仍希望行政院版《礦業法》能儘速送立法院，立法院經濟委員會召委也能儘速排案審查，讓《礦業法》修法的歷史任務，能夠在今年內完成。

經濟部18日預告《礦業法》修正草案，刪除「霸王條款」，並要求業者一次性補辦環評，若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工，草案同時新增回饋機制，14天後預告期滿，將送行政院審查。

時代力量立法院黨團22日上午召開「遲來的正義不是正義，打折的法案沒有誠意」記者會，要求立法院儘速修正《礦業法》。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，時力黨團希望《礦業法》草案預告後，行政院能儘快送到立法院審議，也希望朝野各黨團達成共識，在這會期完成委員會審查，並在臨時會或下個會期完成黨團協商與院會三讀。

王婉諭強調，目前第十屆《礦業法》的審查進度，已經落後於第九屆，時力黨團希望不要再發生第九屆修法「最後功虧一簣」的遺憾。

時代力量黨團總召邱顯智說明，在這次經濟部預告的草案中，最為德不卒的就是關於原住民族諮商同意的部分，目前草案規定在兩種狀況下必須進行諮商同意的程序。

邱顯智指出，第一種是新申請礦業，第二種則是現有礦業用地，以前從來沒有辦過原住民族諮商同意的情況下，要在法律修正施行後的一定期間內，一次性辦理諮商同意。

邱顯智也說，根據經濟部現在的設計，礦業權「展限」是否要再經過原住民族諮商同意，需要部落與礦業權者雙方合意決定，在礦業權者可能不同意重辦原民諮商同意的狀況下，原住民族諮商同意就可能只做一次，進而出現「一次同意，萬世同意；阿公同意，子孫不能不同意」的狀況。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，本次經濟部預告的《礦業法》草案內容，雖然刪除霸王條款，然而就礦業權的「展限程序」仍然存在不小的爭議，仍然有待改善。

陳椒華認為，以台灣礦業目前的現況，絕大多數的礦都會是舊礦的展限，新礦的探採開發較少，因此礦權在「展限」階段的審查強度與要求，才是《礦業法》修法真正的關鍵和「眉角」所在。