新竹櫻花林美不勝收　來新竹公園賞櫻一日遊

▲林智堅推薦賞櫻一日遊文青、親子兩路線。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

櫻花季到來，新竹公園河津櫻逐漸盛開，市長林智堅今（16）日推薦賞櫻一日遊文青、親子兩路線，賞櫻外還可到訪鄰近玻工館、動物園、孔廟廣場等景點，遊覽改造後的新竹公園。另，今年2月19、20日推出賞櫻導覽活動，可邊賞櫻邊探索百年歷史的新竹公園故事，因線上報名踴躍，19日特別加開2場次供現場報名，也提醒民眾賞櫻時務必遵守戴口罩、勿飲食、勤洗手、保持社交距離等防疫規範。

林智堅市長表示，2月櫻花季到來，全台賞櫻景點人潮、車潮擁擠，新竹公園是最具交通優勢的賞櫻景點，距離新竹火車站及新竹轉運站僅需步行10分鐘，周邊也有2處YouBike站點與多處公車站牌，新竹公園櫻花以「河津櫻」為主，穿插富士櫻、山櫻花等品種共約860株，近日盛開6至7成，請民眾把握好天氣來賞櫻，他也推薦文青、親子兩大賞櫻一日遊路線。

其中，文青旅客可到訪鄰近玻璃工藝博物館、春室Glass Studio（玻璃工坊），體驗新竹在地玻璃產業、欣賞大師級作品，還有全新開幕的湖畔料亭，有WOO Table、WOO Select，提供選物、書籍販售，還可享用下午茶、日式定食等餐點。

林智堅市長表示，親子旅客則別錯過台灣昆蟲館－新竹館、市立動物園、圖書館動物園分館、星巴克動物園門市、孔廟廣場及大沙坑等，都適合孩子放電一整天，享受一日輕鬆悠閒、充實的行程。

城銷處表示，除了日本育櫻會陸續的贈送花苗，新竹市育櫻會志工擔任細心照料與培育的「護花使者」，讓新竹公園的櫻花能繽紛綻放。市府2019年完成新竹公園改建後，經過精細的植栽設計，讓櫻花的分布更能呈現整體美感，也透過光環境設計，讓夜間的櫻花展現不同風情。

城銷處林正光處長表示，今年推出新竹公園賞櫻導覽活動，因線上報名已額滿，2月19日特別加開2個場次，上午場10時、下午場14時，民眾至新竹火車站旅服中心（新竹市東區中華路二段445號），或新竹公園入口（新竹市消防局第二大隊光復分隊對面），即可現場報名。

市府表示，即日起至2月28日的周末假日，新竹公園旁公園路單一側路邊（麗池前）汽車停車格，將改為機車臨時停車位（計次收費），請騎車的民眾多加利用。