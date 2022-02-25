酒吧老闆性侵泥醉女客！二度爬上床　女友開門直擊「犯罪ing」

▲小美當天在酒吧喝到泥醉，沒想到竟遭老闆性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧、莊智勝／新北報導

新北市女子小美109年4月深夜前往淡水一間酒吧消費、喝到泥醉，林姓老闆的同居女友見狀後只好帶小美返家休息，不料原本睡在客廳的林男卻兩度闖入臥室，甚至還被女友直擊全身赤裸抱著小美，女友因此氣得追打林男並拍照存證，隨後火速將小美送返家。小美酒醒後憤而提告性侵；士林地院法官審酌後，依乘機性交罪判處林男有期徒刑4年2月。

判決書指出，小美109年4月18日晚間11時許與另外兩名好友前往淡水某酒吧消費，期間3人喝醉，小美更是喝到泥醉、幾乎失去意識無法告知住址；老闆林男的同居女友見狀後，只好先把小美帶回住處，並安排她在林男臥室休息，而林男及女友則睡在客廳。不料林男卻兩度闖入臥房中與小美同床，女友發現後怒不可遏，當即痛甩男友巴掌，隨後甩門離開。

林男女友表示，當時因太過憤怒，奪門而出後才想起小美還在男友家中，因此立刻回到自己住處要拿男友家的備用鑰匙，隨後再折返帶小美離開，這段路程僅約短短5分鐘，不料再度回到林男住家時，竟見小美褲子被脫下丟到一邊、內褲也被脫一半，而男友更是全裸、下身抽動正在侵犯小美，氣得她當場怒斥「你在幹嘛！」立即掏出手機蒐證，並拿鑰匙朝男友猛砸，隨後火速將小美帶離現場。事後林男女友也因此怒提分手，並在群組中怒譙林「真的很垃圾，客人喝醉借住我們家，我在旁邊你都能上人家床！脫人家褲子是三小？」

針對性侵指控，林男則否認，辯稱當天自己自始至終只進去房間1次，而且女友未經他同意即把小美帶回家，還對他說「你進去(房間)躺，躺邊邊，我躺中間」，因此林男才會進房間睡覺，隨後女友因故與他大吵一架甩門離開，但因他睡前服用的藥物藥效發作，自己只好躺回床上，想好好睡覺，但後來小美睡得太靠近，自己只好將她往旁邊推，不清楚為何女友要杜撰整個事件。

法官勘驗兩造事證後，不採信林男辯詞，認為林男毫無尊重他人性自主權，且自我控制能力低落，所生危害非輕，犯後仍矢口否認、飾詞卸責，迄今未與小美達成和解，難認犯後態度良好，審酌一切情況後，依乘機性交罪判處4年2月。可上訴。