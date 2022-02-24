山難勤務層出不窮　屏東縣消防局獲贈繩索救援裝備

▲消防局長許美雪代表接受吉祥潛水設備有限公司致贈繩索救援裝備 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局於今(24)日上午在消防局5樓禮堂辦理繩索救援裝備捐贈典禮；由吉祥潛水設備有限公司致贈，並由許局長美雪代表受贈，未來可提供特搜大隊執行救災使用，為縣民的生命財產安全盡一份心力。

吉祥潛水設備有限公司董事長周志騰表示，2016年起，消防局向該公司購置全面罩潛水裝備及水下通訊器材，且後續的裝備教育訓練該公司也積極協助且對於器材也提供快速無償的維修，另他也擔任消防局公共安全潛水訓練的教官，利用訓練過程協調海巡潛水人員配合消防一起聯合訓練，讓消防局潛水救援隊有機會與海巡潛水救援隊合作配合，目的就是為了消防局潛水救援隊在裝備及人員培訓有突破性的成長，執行任務更加安全。

他表示，當年結下了這好緣，更因應近年來山難勤務層出不窮，繩索器材的應用救助技術越來越廣泛，隨著時間的演進救助器材也不斷的推陳出新，秉持著取之於社會用之於社會的精神，為提升消防局特搜大隊的救災效能及器材資源，捐贈一批繩索救援裝備，其中不僅有繩索個人技術的裝備，如ID下降器、ASAP確保器……等，提升個人在繩索上移動的速度以及安全，更是添購AZ腳架一組(價值21萬)，在地形地貌多變的山區執行山域救助的過程中，固定點的選擇是經常遇到的難題，AZ三腳架提供救災人員在山域或都市救援中有更安全的固定點的選擇，提升山域救援的效率以及安全性。

許局長肯定及感謝周董事長的義行善舉，除提供消防局潛水裝備，還不忘回饋鄉里慷慨解囊，捐贈繩索救援裝備供該局特搜大隊執行救災使用，為縣民的生命財產安全盡一份心力。