勒索7600萬肖想10萬換免關！消防夫妻勒索麥當勞圖10萬換和解

▲消防夫妻勒索麥當勞7600萬元，竟企圖賠10萬元換和解。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳銘峯／台北報導

前新北市消防局預防科隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，2017年間帶兒子到土城區麥當勞遊戲區，結果兒子跌斷手。2人趁機向麥當勞索討7060萬元的賠償，遭檢方以貪污罪嫌起訴，一審將2人分別判刑1年2月。案經上訴，高院開庭時，蔡男竟提議10萬元換和解，企圖免去牢獄之災。

本案發生於2017年3月間，當時2夫婦帶著當時5歲大的兒子到土城區麥當勞裕民分店，兒子在兒童遊戲區嬉戲時，從溜滑梯末端攀爬護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折。2夫婦花費6700元治療兒子，並利用職權檢視麥當勞的安檢紀錄，最後向麥當勞索討7060萬元的賠償。

麥當勞向檢調檢舉，檢方偵辦後，發現當時蔡男向麥當勞的主管表明身分，並利用職務上查詢「消防安全管理系統」的機會，明確列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，並檢附於賠償申請書中，提交給麥當勞。而區區6700元醫藥費的案件，2夫婦拒絕麥當勞賠償醫藥費與承諾改善遊戲區的提議，反而獅子大開口索賠7060萬元。而蔡男之後又稱，可以降低賠償為6000萬元，其中500萬元可以餐券支付。檢方認為2人涉犯刑度10年以上的《貪污治罪條例》「藉勢藉端勒索財物罪」，提起公訴。

一審法院審理後，改認定2夫婦犯下刑法的「恐嚇取財未遂罪」，分別輕判1年2月。案經上訴高等法院，高院去年底首度開庭審理，當時2夫婦不但不認罪，還詭辯「孩子在父母心中無價」、「金額不會很大、九牛一毛」。

2個多月後，高院再度開庭審理本案，這次開庭時，法官詢問2夫婦與麥當勞間是否有進展？2人回說沒有，蔡男更說「一直在等待對方」。法官詫異2個多月來2人竟未有任何表示，「主動權在你們。」蔡男回說「主動聯絡有風險」，因不知麥當勞的立場、是否願意調解、金額多寡；律師也回答，當時麥當勞承諾的3萬醫藥費不拿了「賠10萬元這樣子」，試圖換取和解。律師還說，以蔡家的經濟條件「10萬元很多了」。蔡男最後表示，自己被羅織犯罪，還有家庭要養，當時並未藉勢藉端恐嚇勒索。