寒流凍翻！全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

地方中心／整理報導
今年第一波寒流來襲，中央氣象局今（20日）更新低溫特報範圍至全台20縣市。對此，《東森新媒體ETtoday》根據各地消防局資料整理，昨（19日）至今已有382起因天冷送醫或者猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）的案件，其中41名死者中，最年輕僅38歲，是否天冷因素所致，仍待釐清，提醒民眾務必注意保暖。
▲寒流強襲，各地傳出民眾因天冷身體不適送醫。（示意圖／記者李毓康攝）
北北基地區
台北市
北市消防局表示，19日至20日共有20起OHCA未送醫案件。
新北市
新北消防局表示，19日至20日共有3起OHCA送醫後身亡案件，分別為38歲男性、44歲女性、49歲男性。
基隆市
基隆消防局表示，截自20日為止，接獲1例OHCA送醫後身亡案件，為47歲男性。
桃竹苗地區
桃園市
桃園消防局表示，截自20日中午為止，接獲3例內科案件，其中57歲男性、77歲男性搶救無效身亡，55歲女性則是搶救後恢復呼吸心跳。
新竹縣
竹縣消防局表示，未接獲相關案例。
新竹市
竹市消防局表示，未接獲相關案例。
苗栗縣
苗栗縣消防局統計，自昨天體感遽降到今天上午，共有27人因天氣寒冷不舒服送醫，其中一名54歲婦人無生命跡象。
中彰投地區
台中市
台中市消防局表示，19日上午8時至今，未接獲相關案件。
彰化縣
彰化縣消防局表示，19日至今接獲緊急救護60件，其中有4人OHCA，分別是彰化市56歲男性、北斗鎮87歲男性、大村鄉84歲男性、溪州鄉83歲女性。
南投縣
南投縣消防局表示，19日上午8時至今，共接獲4起非創傷OHCA案件，分別是南投市54歲男性、竹山鎮63歲男性、草屯鎮84歲女性、南投市67歲男性。
雲嘉南地區
雲林縣
雲林縣消防局表示，昨日至今已接獲35起因急病緊急送醫救護案件，其中4人OHCA，分別是53歲男性、73歲女性、87歲女性、84歲男性。
嘉義縣
嘉義縣消防局表示，19日至今中午12時，急病救護案件達21件，其中3人OHCA。
嘉義市
嘉義市消防局表示，19日至今中午12時，共有11件OHCA。
台南市
台南消防局表示，未接獲相關案例。
高屏地區
高雄市
高雄市消防局表示，本局僅負責緊急救護之勤務，求救原因是否因天氣寒冷造成，無法查證，20日0時至12時共執行急病救護146件。
屏東縣
屏東消防局表示，今日急病案件有27件，其中包含OHCA案1件以及屋內明顯死亡1件。
宜花東地區
宜蘭縣
宜蘭縣消防局表示，19日上午8點到今天上午，已有24件非創傷（天氣驟冷）送醫，其中包括4件OHCA（3人搶救無效、1人恢復心跳，為冬山鄉82歲女性）。
花蓮縣
花蓮消防局表示，昨日至今共接獲1起內科OHCA案。
台東縣
台東消防局表示，今日凌晨零時至今共接獲1起內科OHCA案。
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