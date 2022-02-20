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社會 社會焦點 保障人權

寒流凍翻！全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

地方中心／整理報導

今年第一波寒流來襲，中央氣象局今（20日）更新低溫特報範圍至全台20縣市。對此，《東森新媒體ETtoday》根據各地消防局資料整理，昨（19日）至今已有382起因天冷送醫或者猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）的案件，其中41名死者中，最年輕僅38歲，是否天冷因素所致，仍待釐清，提醒民眾務必注意保暖。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流強襲，各地傳出民眾因天冷身體不適送醫。（示意圖／記者李毓康攝）

北北基地區

台北市

北市消防局表示，19日至20日共有20起OHCA未送醫案件。

新北市

新北消防局表示，19日至20日共有3起OHCA送醫後身亡案件，分別為38歲男性、44歲女性、49歲男性。

基隆市

基隆消防局表示，截自20日為止，接獲1例OHCA送醫後身亡案件，為47歲男性。

桃竹苗地區

桃園市

桃園消防局表示，截自20日中午為止，接獲3例內科案件，其中57歲男性、77歲男性搶救無效身亡，55歲女性則是搶救後恢復呼吸心跳。

新竹縣

竹縣消防局表示，未接獲相關案例。

新竹市

竹市消防局表示，未接獲相關案例。

苗栗縣

苗栗縣消防局統計，自昨天體感遽降到今天上午，共有27人因天氣寒冷不舒服送醫，其中一名54歲婦人無生命跡象。

中彰投地區

台中市

台中市消防局表示，19日上午8時至今，未接獲相關案件。

彰化縣

彰化縣消防局表示，19日至今接獲緊急救護60件，其中有4人OHCA，分別是彰化市56歲男性、北斗鎮87歲男性、大村鄉84歲男性、溪州鄉83歲女性。

南投縣

南投縣消防局表示，19日上午8時至今，共接獲4起非創傷OHCA案件，分別是南投市54歲男性、竹山鎮63歲男性、草屯鎮84歲女性、南投市67歲男性。

雲嘉南地區

雲林縣

雲林縣消防局表示，昨日至今已接獲35起因急病緊急送醫救護案件，其中4人OHCA，分別是53歲男性、73歲女性、87歲女性、84歲男性。

嘉義縣

嘉義縣消防局表示，19日至今中午12時，急病救護案件達21件，其中3人OHCA。

嘉義市

嘉義市消防局表示，19日至今中午12時，共有11件OHCA。

台南市

台南消防局表示，未接獲相關案例。

高屏地區

高雄市

高雄市消防局表示，本局僅負責緊急救護之勤務，求救原因是否因天氣寒冷造成，無法查證，20日0時至12時共執行急病救護146件。

屏東縣

屏東消防局表示，今日急病案件有27件，其中包含OHCA案1件以及屋內明顯死亡1件。

宜花東地區

宜蘭縣

宜蘭縣消防局表示，19日上午8點到今天上午，已有24件非創傷（天氣驟冷）送醫，其中包括4件OHCA（3人搶救無效、1人恢復心跳，為冬山鄉82歲女性）。

花蓮縣

花蓮消防局表示，昨日至今共接獲1起內科OHCA案。

台東縣

台東消防局表示，今日凌晨零時至今共接獲1起內科OHCA案。

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