急凍４天！彰化緊急救護156件　11人命危...最年輕者僅40歲

▲寒流來襲，彰化已有11人到院前無呼吸心跳命危呈現OHCA。（示意圖／記者李毓康攝）

記者唐詠絮／彰化報導

受到今年冬季首波寒流影響，台南以北低溫均在10度左右，彰化縣這2天已有已經有43件因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室，4人呈OHCA（到院前無呼吸心跳命危），4天累積更高達11人，最年輕的為1名芳苑鄉長期臥床40歲男性患者，消防局呼籲民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，要儘速就醫。

這波寒流來得猛烈，真的太冷了，彰化縣消防局指出，自19日上午8時至22日上午8時，已經接獲156件非創傷性緊急救護，累積至今已經有11人OHCA，分別是北斗鎮60歲、87歲男性、大村鄉84歲男性、溪州鄉83歲女性、員林市96歲女性、彰化市56歲、77歲、61歲男性、埔鹽鄉55歲男性、鹿港鎮80歲男性及芳苑鄉40歲男子。

是否入冬溫差過大造成？消防局強調無法判別，但強調氣溫降低容易引發心血管疾病，其中又以急性心肌梗塞最為危急，愈快打通血管是存活的關鍵，救護車全面配置12導程心電圖機並與縣內6家心導管醫院合作建置12導程心電圖傳輸系統，爭取心肌梗塞的黃金治療時間，今年已經成功救回16位民眾。

彰化縣119執行的OHCA案件中，有七成是發生在住家，消防單位呼籲民眾，若出現心臟病徵兆：胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，要儘速就醫，更建議民眾參加消防局辦理的CPR+AED訓練，一旦發生緊急事故才能保護身邊的親朋好友。