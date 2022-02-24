林佳龍明赴新北議會　小英前發言人開第一槍表態：挺陳時中選新北

▲民進黨新北市議員張志豪與總統蔡英文。（圖／張志豪提供）



記者陶本和／台北報導

被外界點名參選2022年新北市長的前交通部長林佳龍25日將赴新北出席「新北黨團幹部交接活動」，這也是林佳龍首次踏入新北議會，不免引起外界聯想；不過，民進黨新北市議員、小英前發言人張志豪24日開第一槍，表態支持衛福部長陳時中投入新北市長選舉。

林佳龍多次被點名參選2022年新北市長，讓他來對決國民黨的現任市長侯友宜；而他25日也將出席民進黨團第三屆第四任黨團幹部交接活動，引發外界聯想。

不過，民進黨新北市議員張志豪開了第一槍，表態支持陳時中參選新北市長。他表示，「最強的市長戰將就是阿中啦」，是近日很多支持者最常對他講的一句話，包括自己的LINE社群也不斷出現請陳時中部長選新北的聲音。

張志豪說，自己的助理也反映辦公室幾乎每日都接到勸進陳時中的電話，因此針對新北市長的人選，他認為陳時中部長絶對是「黑馬級的超強母雞」。

張志豪表示，當全世界疫情仍險峻中，陳時中所帶領的防疫團隊，打出亮眼的成績，世界各主要國家都肯定讚揚，尤其疫情期間至今，阿中部長所展現出來的執行力、領導力，還有危機處理能力就是一座城市CEO應具備的能力和格局，這就許多市民朋友高度肯定且認同阿中部長的原因。

最後，張志豪強調，他有責任來真切反應市民心聲，敦請陳時中部長參選新北市長，相信他會是最強的黑馬級的超級母雞。