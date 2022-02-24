跨領域學習成主流　北科大推28個微學程培育產業即戰力

▲北科大推28個微學程培育產業即戰力，圖為北科大學生參訪台積電中科F15A廠。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

科技日新月異，單一領域人才恐怕跟不上時代潮流，台北科技大學體認到跨領域是未來人才的重要特質，積極推動跨域學習機制，開設28個具有就業競爭力的特色微學程，鏈結半導體、人工智慧、生醫科技、綠色能源等國家核心戰略產業，培育學生跨域多元思維，希望讓北科大學生成為職場即戰力。

北科大副校長兼教務長楊士萱表示，為鼓勵學生探索多元領域、自主學習，北科大自107年起推動微學程，目前已有初步成效，到110學年度上學期為止，修讀跨領域微學程的學生已超過4000人次，未來也規劃將修習跨領域微學程，納入112學年度入學新生的畢業門檻。

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▼北科大推28個微學程培育產業即戰力，圖為北科大學生與漁民一同討論水質感測數據成果。（圖／北科大提供）

而為培養半導體產業人才，楊士萱指出，北科大規劃有微學程、學程、到台積電合作產業學程等不同深度的學習路徑，本學期更新設「半導體機台基礎、半導體設備元件基礎「半導體尖端設備與關鍵元件」等3門課程，並規劃為「半導體設備微學程」和「半導體製程微學程」的陣容，共計180人次可選修，課程更將帶領學生深入台積電中科廠區進行分梯密集上課。

▼北科大培育產業即戰力，圖為北科大學生參訪台積電中科新人訓練中心。（圖／北科大提供）

而在生醫科技方面，因應高齡化社會來臨及生活品質的追求，北科大指出，將與北醫大跨校合作開設「生醫輔助科技跨域微學程」，透過課程認識輔助科技、醫電工程導論，培育學生發展醫學領域專題或商品化設計，以兩校合作開設「創新設計智慧輔具」課程為例，鼓勵學生發掘議題、研發創新輔具，例如海陸空三用輪椅、口腔肌群訓練遊戲設計等，都是學生應用跨域視角所自主提出的創新構想。

▼北科大與北醫大跨校合作課程「輔助科技導論」，學生參訪衛福部多功能輔具中心體驗各類輔具。（圖／北科大提供）

參與「創新設計智慧輔具」課程的設計學院博士生李心主指出，這堂課非常有趣，匯集不同專業領域的人在一起，能激發出更多的好點子，透過腦力激盪跟創意思考找出提案，而這是需要不同腦袋才能想出來。