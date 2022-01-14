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全台首座！元宇宙XR研發中心北科大成立

▲▼02北科大率先全台成立第一座「元宇宙XR研發中心」。（圖／北科大提供）

▲北科大率先全台成立第一座「元宇宙XR研發中心」，圖為運用動態捕捉技術製作虛擬服裝，真人模特與虛擬角色同台走秀。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

為掌握當前全球元宇宙趨勢及產業發展，台北科技大學今（14日）成立全台第一座「元宇宙XR研發中心」，除連結北科大資訊工程與設計學院相關師資外，更將聯手Meta、BenQ、Yahoo奇摩等企業，共同研發相關課程與產學命題，攜手產官學研各界打造元宇宙人才培育基地。

▲▼02北科大率先全台成立第一座「元宇宙XR研發中心」。（圖／北科大提供）

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▲北科大率先全台成立第一座「元宇宙XR研發中心」。（圖／北科大提供）

去年剛冒出頭的元宇宙（Metaverse）概念，可說是近期最火熱話題，其概念可追溯自幻想文學與遊戲，意指在一個虛擬的世界中，人們可以化身為各種存在，而元宇宙概念也與XR（延展實境）相互呼應，代表一種集體、互動式的永遠現在進行式，不受任何人控制的自由概念。

為掌握當前全球元宇宙趨勢及產業發展，全台第一座「元宇宙XR研發中心」今在北科大揭幕，包括文策院、教育部數位機會中心（DOC）、北市資訊局、Meta等官產學界代表共襄盛舉，共同擘劃台灣元宇宙XR研發新未來。

▼北科大成立全台第一座「元宇宙XR研發中心」，並與Meta、BenQ、Yahoo奇摩等企業締結產學合作。（圖／北科大提供）

▲▼02北科大率先全台成立第一座「元宇宙XR研發中心」。（圖／北科大提供）

「元宇宙XR研發中心」由互動設計系主任曹筱玥偕同業界專家共同策劃，除連結北科大資訊工程與設計學院相關師資外，更將聯手Meta、BenQ、Yahoo奇摩、夢想動畫、啟雲科技等企業，共同研發相關課程與產學命題，提供學生跨裝置、跨領域等多面向的思考與實作機會，為元宇宙跨界應用提出創新想法。

曹筱玥指出，「元宇宙XR研發中心」將打造產官學研的實證場域，提供動態捕捉、虛擬網紅、VR/AR、虛擬製作、電子音樂、3D建置等軟硬體。除持續與馬祖國家風景管理處合作智慧觀光、文策院挹注內容開發、積極與政府部會研議政策倡議等，也將串聯校友藝術家和設計師們，以NFT形式邁進元宇宙，期待台灣元宇宙產業鏈，能從北科大開枝散葉並成長茁壯。

▼北科大團隊開發元宇宙體感XR作品GroundFlow，是一款基於流體、結合五感體驗的觸覺回饋裝置，能增強虛擬實境的沉浸感。（圖／北科大提供）

▲▼02北科大率先全台成立第一座「元宇宙XR研發中心」。（圖／北科大提供）

北科大主任秘書吳建文表示，北科大將深入當前全球元宇宙趨勢，包括科技產業對元宇宙的投入與策略，另依據元宇宙領域發展，研究並提出未來應用可行性，攜手產官學研各界，合作打造元宇宙人才培育基地。

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