破除檳榔負面印象　北科大生3畫作扭轉文化價值

▲北科大王健州的畢業製作，希望讓民眾扭轉對檳榔負面印象，認識檳榔文化價值。（圖／王健州提供）

記者許敏溶／台北報導

一般民眾對檳榔大多有負面印象，包括嚼檳榔者會亂吐檳榔汁，種植檳榔地區水土保持不佳，台北科大文發系學生王健州，為扭轉民眾負面印象，將檳榔搗碎熬煮後取其汁作畫，花了兩個月時間完成三幅畫作，讓民眾了解檳榔曾是社交、甚至治病的工具，堪稱台灣綠金，希望藉此讓更多人認識檳榔的文化價值。

▼王健州的畢業製作，讓民眾認識檳榔文化價值，也可當台灣綠金。（圖／王健州提供）

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現為台北科大文化事業發展系（文發系）四年級的王健州說，一般民眾目前對檳榔都有刻板的負面印象，像是吃檳榔的人都是底層勞動階級，會亂吐檳榔汁，吃久了會得口腔癌，而種植檳榔樹則會破壞水土保持，甚至引發土石流。

不過，王健州指出，檳榔其實是台灣綠金，具有「入菜、醫用、建材、顏料、工藝」等多種用途，像是早期文獻得知，檳榔有治瘴氣功效，檳榔更是早期漢人與原住民交友禮物，所以他以檳榔作為自己畢業展的主題，而顏料和工藝則是為檳榔在結合文創之後所轉變出的新用途。

▼王健州從畫作中提醒民眾，過去曾有作為禮物用途。（圖／王健州提供）

王健州將掉在地上的檳榔搗碎熬煮後取其汁作畫，為此還特地到嘉義學如何將檳榔拿來當顏料，最後花了兩個月畫了三幅畫作，代表檳榔的「過去、現在與未來」，畫作都以檳榔為中心，但三幅畫各代表三個階段檳榔的不同意函。

▼王健州的畢業製作，讓民眾認識檳榔的文化價值。（圖／王健州提供）

王健州說，第一幅畫的內容是檳榔的過去，畫作中可見漢人以檳榔作為贈送原住民禮物，第二幅則是現在，畫作中有一個工人吃著檳榔當口香糖，還有土石流，代表目前的民眾印象，第三幅畫則象徵檳榔未來新應用，包括可用於炒菜、當顏料、工藝等用途，這也是他自己的初衷，達到廢物再利用和宣揚檳榔文化的目的，並透過創新體驗手作課程，讓更多人認識檳榔的文化價值。