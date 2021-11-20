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北科大110歲了！《卓越》校友新書發表　北科人成功心法曝光

▲▼《卓越》校友新書曝光北科人成功心法。（圖／北科大提供）

▲《卓越》校友新書曝光107位北科人成功心法。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台北科技大學歡度110歲生日，歷屆14萬校友遍及海內外，北科大今（20日）天舉行《卓越》校友新書發表，收錄107位卓越校友豐富的人生故事，發揚北科大誠樸精勤的校訓精神，包括三皇化工董事長林唯貞等人到場，北科大校長王錫福表示，希望透過本書，將北科人的成功心法能脈脈相傳，激發更多青年學子向前向上。

▲▼ 台北科技大學,北科大。（圖／台北科技大學提供）

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▲台北科技大學今年110歲。（圖／北科大提供）

110歲的北科大，為台灣培育無數卓越人才，歷屆14萬校友遍及海內外，在各行各業胼手胝足，撐起經濟奇蹟，推動世界變革，也各領風騷，北科大校友會全國總會今天舉行《百業巨擎各領風騷-110年卓越校友校慶特刊》（簡稱《卓越》）新書發表會，收錄107位卓越校友豐富的人生故事，發揚北科大誠樸精勤的校訓精神。

今天新書發表會上，多位書中卓越北科大校友親臨現場，包括北科大校友會全國總會總會長張水美，三皇化工董事長林唯貞、高雄校友會書法教師曾政士、北科大電機工程系特聘教授譚旦旭等人都出席。

▼《卓越》校友新書今發表。（圖／北科大提供）

▲▼《卓越》校友新書曝光北科人成功心法。（圖／北科大提供）

張水美引用Amazon創辦人名言：「抵抗趨勢，你可能在抗拒未來。擁抱趨勢，你才能順風而行。」為勉勵更多學子積極擁抱未來，校友總會尋訪各領域的頂尖校友，出版110週年《卓越》校友專書，更盼號召更多校友投入經驗傳承之列，協心同力打破桎梏、不斷超越，讓各界看見北科大校友的精采無限。

另在1965年考入台北工專化工科夜間部第一屆學生的林唯貞，隨後不斷進修深造，曾在工研院出版台灣工業界第一本船舶複合材料檢驗手冊，得到英國造船協會認證，最後進入先生創辦的三皇化工一起打拚，推出UV紫外線光硬化噴墨墨水，在亞洲闖出高知名度，林唯貞指出，過去在學校和業界打下的扎實基礎，正好讓她有創新的本錢，她更感謝說：「北科大是我的貴人也是我的恩人，我很榮幸是北科大畢業的！」

北科大校長王錫福表示，北科大一直善守技職教育的基本價值，堅持看重新世代的實務能力、敬業態度。從臺北工專到北科大，培育的人才都有共同特質「務實、耐操、專業強」，如同他研究的陶瓷材料一般，善於克服惡劣環境、解決實際問題，這是成功人士不可或缺的本色，希望透過此書，讓北科人的成功心法能脈脈相傳，激發更多青年學子向前向上。

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