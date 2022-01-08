產學合作新篇章！北科大仿生機械魚躍上電影《素還真》

▲北科大仿生機械魚躍上電影《素還真》。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導



台北科技大學電機工程系講座教授姚立德研究團隊，攜手霹靂國際多媒體電影製作團隊，耗時1年，共同研發仿生機械魚，在今年農曆春節檔期，將以「黃金魚」之姿躍上電影《素還真》，而即日起到2月6日，將在台北大直ATT eLife電影主題展專區展出，呈現百年名校與百年歷史布袋戲的產學合作成果。

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▲北科大仿生機械魚由姚立德（前）與團隊共同完成。（圖／北科大提供）

北科大前校長姚立德指出，魚類是仿生學的重要研究對象之一，具有優於現行水下載具的超高游動能力、游動效率及游動速度，這次電影《素還真》的仿生魚，在機構設計上比照真實魚類的流體外型，研究團隊長時間大量拍攝魚的游動，蒐集分析海量運動數據後，使用AI技術學習模擬，再將程式寫進晶片裡控制馬達，耗時一年不斷調整改進，最後才讓機械魚可以栩栩如生自然游動。

▼電影《素還真》中的黃金魚來自北科大仿生魚。（圖／霹靂國際提供）

不過，仿生魚原本沒有「魚皮」及「魚鱗組」，北科大表示，為了讓電影呈現更加寫實，霹靂團隊提出做一件衣服，或用磁鐵讓魚鱗牢牢貼在機械魚身上，並邀請紡織產業綜合研究所、威灝國際等陣容，一起動腦激盪克服尺寸縮小、著裝等各種困難，三方合作才得以完成「黃金魚」通體金黃鱗片外皮。

霹靂國際總經理、《素還真》總監製黃亮勛則表示，霹靂傳奇英雄「素還真」風靡全台超過30年，今年終於將素還真不為人知的少年故事搬上電影銀幕，更是台灣電影結合在地先進仿生科技的絕美呈現，希望大家進電影院大力支持。

姚立德認為，這次產學合作，是台灣最悠久的技職領航學府，與台灣最悠久的娛樂文化藝術，所激盪出最美的擬真科技，感謝學校全力支持，結合AI科技與人文藝術，善盡大學社會責任，實現跨領域、跨產業的深度技術交流，未來仿生機械魚可輔助研究魚群效應，在工程應用方面也能進行水下探勘、水質檢測。