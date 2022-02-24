　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

　

▲▼比特幣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓資訊工程師被控盜走約2300枚比特幣，法官判無罪認為欠缺證據證明他就是駭客。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導 

台中一位黃姓資訊工程師被控2016年間，涉以暴力破解軟體侵入國內比特幣代理商網站，竄改會員預設接收交易簡訊的電話號碼後，分批盜走共約2300枚比特幣、時值約台幣5000萬元，檢方起訴黃男涉犯妨害電腦使用等罪嫌，不過台北地院審理5年多，今判黃男全部無罪，可上訴。

本案被盜的比特幣在案發隔年（2017年）8月，總價已翻數倍到台幣2.5億元，偵審期間最高更達台幣40億元，但因一開始被駭客轉入21個不明帳戶後隨即又被轉走，至今都沒追回。

本案源於2016年6月間，當時國內銷售比特幣獨家代理商泓科公司，架設幣託網站（BitoEX）經營全球比特幣交易，遭駭客以軟體搭配密碼字典庫，暴力破解5位管理員帳號密碼入侵，以隱藏實際IP位址的技術連線主機，用匿名在香港、馬來西亞各申請的1個免費國際電話號碼，竄改會員設定接收交易簡訊的門號。

▲比特幣於今年開市後一路衝上3萬美元大關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲比特幣每枚價值最高曾飆破6.7萬美元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

駭客接著從分批盜走會員帳戶所存比特幣共2292.85個，泓科公司報案求助，台北地檢署指揮調查局逆向追蹤，查出在台中某家生產試劑公司擔任資訊工程師的黃男涉案，起訴他涉犯妨害電腦使用等罪嫌，黃男否認犯罪。

北院判決理由指出，黃男被查扣電腦裡的密碼本，雖記載多個字串，但不足以證明黃男用來破解代理商網站管理員的帳號密碼，且黃男電腦裡沒有檢方起訴所稱的洋蔥路由軟體（即Onion VPN with Tor），至於軟體跳板IP雖跟某些作案IP位址相同，仍不能認定黃男就是本案駭客。

此外，合議庭認為沒有證據顯示黃男當時任職公司所租用的VPS（虛擬專用伺服器），被用來入侵本案代理商設立的幣託網站，或用來移轉被盜走的比特幣，也無法證明幣託網站遭APT攻擊（Advanced Persistent Threat，針對特定組織所做複雜且多方為網路攻擊），更欠缺證據證明黃男實施APT攻擊。

合議庭指出，網路犯罪具有嫌犯身分易隱藏、蒐證困難、證據易遭摧毀等特性，比特幣等虛擬貨幣更因區塊鏈等分散式交易設計，更難釐清犯罪資金流向，本案發生於2016年6月30日，檢調清查半年後才發動搜索，已無法取得直接證據，可見偵辦網路犯罪有相當高的難度。

合議庭認為，本案證人包括黃男的僱主，都無法證明黃男涉案，檢方起訴唯一有力證據，是調查局的鑑定報告，鑑定人出庭證稱，比特幣基本上是匿蹤的，本案依據駭客所用的2個網路電話門號交叉比對IP在台中，進而查到黃男，但沒查扣黃男公司擁有系統最高權限人員的電磁紀錄，因為欠缺證據。

鑑定人並證稱，嘗試使用時光回溯機搜尋案發當天門號簡訊資料，一無所獲，甚至2016年9月9日搜尋當天，還看到有許多阿拉伯文、英文內容，但無法調閱這些外國的資料。

合議庭據此認定，調查局鑑定過程可能欠缺足夠事實或資料基礎，本案駭客所用2個網路電話門號，無法證明是黃男使用或專用，據此判黃男無罪，可上訴。

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
俄羅斯入侵烏克蘭　立陶宛、摩爾多瓦宣布進入緊急狀態
一圖看懂烏克蘭多危險！　上空「挖出1個洞」
3月解封措施一次看！打球、拍照免戴口罩　雙鐵、客運開放飲食
俄軍越過邊境開火　白宮強調：拜登無意派兵至烏克蘭參戰
金融市場大震盪！俄股狂瀉50％　歐股早盤全倒
新聞播一半　飛彈突從「記者頭頂上飛過」！畫面曝光
俄開炸烏克蘭　台灣秒登「推特熱搜NO.2」
俄烏戰爭「467年前古書」早預言！龍婆：俄國將成世界主宰
快訊／俄軍猛轟敖得薩！烏克蘭證實「軍事單位被毀」7死19人失
快訊／外交部譴責俄羅斯！　呼籲在烏克蘭國人立即離境
卡神楊蕙如養網軍釀駐日外交官之死　判刑5月定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／斷開已婚渣男卻遇恐怖情人　板橋櫃姐慘遭悶殺悲慘情路曝

前「台灣第6大女富婆」蔣清明涉必翔炒股案　二審改輕判5年

還不出2千利息榔頭砸斷手指　刑事局破嘉義「5人恐怖討債團」

豬肉男兼3職超打拚！警跟監藥頭傻眼「跟錯人」　最終真相出爐

女書記官拚了！出勤催繳4.6萬欠費　寒風中撐傘等1小時完成任務

萬華婦買洗衣機「紙箱丟路口等回收」　風一吹砸騎士害摔車

台中民間救護車闖紅燈趕救人　女騎士未禮讓遭撞倒頭部受傷

卡神楊蕙如養網軍釀駐日外交官之死　判刑5月定讞

獨／疫情失業！22歲澎湖男到高雄謀職　慘遭前科男撞噴昏迷

全家確診隔離要進補增強免疫　好朋友幫空運3.2公斤鹿茸害慘他

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

美女教練把痛苦減肥變好玩　彈跳床上甩髮高跳帶頭嗨！

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

獨／斷開已婚渣男卻遇恐怖情人　板橋櫃姐慘遭悶殺悲慘情路曝

前「台灣第6大女富婆」蔣清明涉必翔炒股案　二審改輕判5年

還不出2千利息榔頭砸斷手指　刑事局破嘉義「5人恐怖討債團」

豬肉男兼3職超打拚！警跟監藥頭傻眼「跟錯人」　最終真相出爐

女書記官拚了！出勤催繳4.6萬欠費　寒風中撐傘等1小時完成任務

萬華婦買洗衣機「紙箱丟路口等回收」　風一吹砸騎士害摔車

台中民間救護車闖紅燈趕救人　女騎士未禮讓遭撞倒頭部受傷

卡神楊蕙如養網軍釀駐日外交官之死　判刑5月定讞

獨／疫情失業！22歲澎湖男到高雄謀職　慘遭前科男撞噴昏迷

全家確診隔離要進補增強免疫　好朋友幫空運3.2公斤鹿茸害慘他

當全職媽媽6年找工作被打槍　回家老公竟酸「吃軟飯」

俄羅斯入侵烏克蘭　東歐立陶宛、摩爾多瓦緊急狀態

獨／斷開已婚渣男卻遇恐怖情人　板橋櫃姐慘遭悶殺悲慘情路曝

新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心

見證歷史！俄羅斯股市崩盤「-50%腰斬」　鄉民：普丁不停盤超有種

姐弟為打遊戲撬開保險箱！用筆蓋做出鑰匙　老爸無奈：到底哪學的

林右昌老婆昔稱「去選舉就離婚」　今爆哭：成功失落都是最棒老公

一圖看懂烏克蘭多危險！民航嚇到閃邊　烏、白俄上空「挖出1個洞」

統一獅外野三鬼商品　預購首日銷售破120萬

訪台中府會取經　郭信良議長：公車系統值得台南借鏡

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

看診女遭綁床性侵　整復師：不小心滑進去

開BMW上國道自撞噴飛！姊慘死弟失憶

快訊／台中大里「轎車追撞軍卡」！1死1重傷

瑪莎3煞聘7大律師...賠償卻摳到爆　母怒轟：離譜數字=草菅人命

畢旅領隊與少女1天3次　結果懷孕

健身教練悶死女友當最後約會　友人：他思考了一個月

即／林姿妙交保後哭了　向兒女道歉：保護好你們

林姿妙剛上任就被監聽　立委爆「神秘保險箱」

花蓮警副所長宿舍身亡　同事交班找不到人嚇壞

瑪莎3煞談和解摳爆！K律師曝「2數字藏關鍵字」

即／政大宿舍「20歲女墜落」！

快訊／轎車「高速衝對向」撞4車！駕駛命危

捷運新埔站墜樓意外　46歲女當場死亡

更多熱門

相關新聞

俄烏開打／比特幣跌破3.5萬美元　以太幣重挫13.6％

俄烏開打／比特幣跌破3.5萬美元　以太幣重挫13.6％

俄烏衝突正式爆發，俄羅斯總統普丁指示軍隊在烏克蘭東部展開「特別軍事行動」，烏克蘭首都基輔等多地接連傳出爆炸聲響，嚴重打擊市場，亞股嚇跌一片之外，比特幣也重挫，一度跌破3.5萬美元，以太幣則重挫13.6％。

比6個0還容易被駭！「無腦密碼」第1名曝光

比6個0還容易被駭！「無腦密碼」第1名曝光

烏克蘭國防部網站掛了　俄駁斥犯案

烏克蘭國防部網站掛了　俄駁斥犯案

俄剛稱撤軍　烏克蘭隨即遭「駭客網攻」

俄剛稱撤軍　烏克蘭隨即遭「駭客網攻」

誆投資比特幣獲暴利　婦人匯款被擋保住血汗錢

誆投資比特幣獲暴利　婦人匯款被擋保住血汗錢

關鍵字：

比特幣駭客IP位址幣託網站

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

俄軍傳已登陸敖得薩　烏克蘭急否認

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面