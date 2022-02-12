誆投資比特幣短期有暴利　婦人衝銀行匯款被擋保住血汗錢

▲桃園市林姓婦人11日下午到中壢區某銀行欲匯款，聲稱要投資虛擬貨幣，員警到場了解狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓婦人11日下午到台灣中小企銀新明分行欲匯款，因匯款時看手機指示且要匯款至國外帳戶，行員直覺遭詐騙聯絡警方到場協助，林婦指稱，友人介紹某銀行經理，聲稱投資比特幣短期內可獲可觀利潤，要她領出郵局存款16萬9500員立即投資，可迅速獲得比特幣等；員警查看林婦手機通話內容，隨即說明就是詐騙伎倆，林婦驚覺險遭詐騙，感謝員警及時協助阻詐，讓她保住辛苦血汗錢。

中壢警分局興國派出所警員顏禎儀、謝元華、楊顯凡11日下午4時許接獲台灣中小企銀新明分行銀行行員通報，61歲林姓婦人臨櫃欲匯款16萬9500元，聲稱要匯給在網路交友平台認識的網友，行員直覺遭詐騙，立即通報警方了解。

▲桃園市林姓婦人11日下午到中壢區某銀行欲匯款，向員警出示與男子對話內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場詢問林姓婦人，林婦說，去年在臉書社群通訊軟體粉絲專頁認識暱稱為「王勇」男子，雖未曾過面，但男子每天噓寒問暖，逐漸對王男產生信任感。王男最近介紹「UNITED NATION」經理給婦人，指稱可傳授林婦投資比特幣等虛擬貨幣，可於短期內獲取可觀利潤。

林婦還說，由於男子說得天花亂墜，還指示將郵局存款全部領出來，要其依照其指示匯款16萬9500元至對方指定的銀行帳戶，即可獲得比特幣，她會幫忙操作在短期內獲取可觀利潤。

▲桃園市林姓婦人11日下午到中壢區某銀行欲匯款，員警說明就是典型詐騙手法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查看林婦與王男對話紀錄，發現王男特意教導匯款話術，還要她不要告訴旁人等語，且男子與其對話錯字不少，根本是蓄意詐騙讓林婦盡快匯款，就是典型的詐騙伎倆，林婦聽後頓時醒悟，非常感謝行員與警方及時解說幫忙保住血汗錢。

中壢警分局分局長蕭欽杰指出，網路交友需謹慎小心，呼籲民眾投資理財務必審慎確認投資管道來源，若有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線，或至鄰近派出所向警方求證，以免荷包失血被詐騙。

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