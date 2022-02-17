烏克蘭遭網攻「國防部網站也掛了」　矛頭指向俄國！莫斯科駁斥

▲2022年1月14日，烏克蘭外交部等數十個政府網站遭遇網路攻擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭副總理、數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）16日表示，該國昨日遭遇史上規模最大的網路攻擊，國防部及2大銀行網站無法連線，幸好目前已恢復。莫斯科被烏克蘭指為幕後黑手，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）反駁，「我們什麼都不知道。不出所料，烏克蘭持續將一切歸咎於俄羅斯。」

CNN及《衛報》報導，烏克蘭多個網站15日遭遇「阻斷服務攻擊」（DDoS），被虛假流量灌爆而癱瘓。網路安全公司CrowdStrike數據顯示，網攻發生時，受害網站流量比平均值高出3個級別；該公司高級情報副總裁麥耶斯（Adam Meyers）直言，「攻擊者試圖擊潰烏克蘭的伺服器」。

▲美國指出，俄羅斯曾有發動網路攻擊的歷史。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



烏克蘭1月14日也曾遭遇類似網攻，外交部等數十個政府網站癱瘓，頁面還出現威脅訊息，警告烏克蘭民眾「保持害怕，並且等待最糟糕的情況發生。」烏國認為，一個與莫斯科及白俄特種部隊有關的組織執行了這次網攻。

除了烏克蘭以外，美國也暗示莫斯科是15日網攻的發動者。政治事務副國務卿紐蘭德（Victoria Jane Nuland）16日說，「誰最擅長這件事？誰在全球各地使用這種武器？很顯然是克里姆林宮。雖然我們仍與烏克蘭一起調查及取證，但我認為最重要的是，這些網路攻擊不是非常成功。」

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