俄瘋狂轟炸烏克蘭！基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

▲烏克蘭首都基輔響起空襲警報。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁24日上午宣布對烏東採取軍事行動後，烏克蘭首都基輔（Kyiv）等多地隨後接連傳出爆炸聲響。CNN駐基輔記者指出，境內發生的空襲已造成逾百人受傷，也有不少人在推特指出，基輔響起了淒厲的空襲警報。

Air raid sirens all over Kyiv now. pic.twitter.com/IdVGAP6BqF — Andy Lines (@andylines) February 24, 2022

據CNN報導，烏克蘭首都基輔在當地時間早上7點左右響起了長達數分鐘的空襲警報，警報聲響徹全城，不過當地記者並未聽見或看到新的爆炸發生。從推特上的影片可見，空襲警報聲迴盪在基輔的上空，街頭上的車輛也紛紛停在路中央，陷入不知所措。

BREAKING: Air raid sirens wail across Ukraine's capital pic.twitter.com/jclNZ5h7kx — BNO News (@BNONews) February 24, 2022



▲烏克蘭首都基輔24日凌晨發生爆炸。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）

此前，烏克蘭總統辦公室公布了一張照片，顯示首都基輔24日凌晨發生爆炸，而CNN駐基輔的記者常思（Matthew Chance）指出，境內發生的空襲已造成逾百人受傷，但外媒至今還不清楚實際的死傷人數與空襲細節。

CNN’s Matthew Chance in Kyiv, Ukraine, stops his live reporting to put on gear as he and the team hear loud explosions near the city. https://t.co/y7MglyEtcd pic.twitter.com/YShfN9OBQf — CNN (@CNN) February 24, 2022

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