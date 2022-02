俄瘋狂轟炸烏克蘭！基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

▲烏克蘭首都基輔響起空襲警報。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯總統普丁24日上午宣布對烏東採取軍事行動後,烏克蘭首都基輔(Kyiv)等多地隨後接連傳出爆炸聲響。CNN駐基輔記者指出,境內發生的空襲已造成逾百人受傷,也有不少人在推特指出,基輔響起了淒厲的空襲警報。

據CNN報導,烏克蘭首都基輔在當地時間早上7點左右響起了長達數分鐘的空襲警報,警報聲響徹全城,不過當地記者並未聽見或看到新的爆炸發生。從推特上的影片可見,空襲警報聲迴盪在基輔的上空,街頭上的車輛也紛紛停在路中央,陷入不知所措。

▲烏克蘭首都基輔24日凌晨發生爆炸。(圖/取自烏克蘭總統辦公室)

此前,烏克蘭總統辦公室公布了一張照片,顯示首都基輔24日凌晨發生爆炸,而CNN駐基輔的記者常思(Matthew Chance)指出,境內發生的空襲已造成逾百人受傷,但外媒至今還不清楚實際的死傷人數與空襲細節。

CNN’s Matthew Chance in Kyiv, Ukraine, stops his live reporting to put on gear as he and the team hear loud explosions near the city. https://t.co/y7MglyEtcd pic.twitter.com/YShfN9OBQf