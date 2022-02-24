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社會 社會焦點 保障人權

盜採百年渠道砂石販售圖利　保七蒐證2月逮人

▲保七總隊第8大隊會同里港警方人員查獲楊男涉嫌竊盜砂石 。（圖／保七總隊提供，下同）

▲保七總隊第8大隊會同里港警方人員查獲楊男涉嫌竊盜砂石 。（圖／保七總隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

保七總隊第八大隊於先前在屏東縣高樹鄉一處農地旁看到有堆置砂石堆，數日後堆砂石竟不翼而飛，警方啟疑展開調查，發現楊姓嫌犯等人覬覦百年灌溉渠道中砂石，竟盜採販售牟利，嚴重破壞國土，隨即成立專案小組，並報請屏東地檢署指揮偵辦，於22日將他查緝到案，並查扣砂石車等作案工具，訊後依竊盜等罪嫌送辦。

▲保七總隊第8大隊會同里港警方人員查獲楊男涉嫌竊盜砂石 。（圖／保七總隊提供，下同）

▲保七總隊第8大隊會同里港警方人員查獲楊男涉嫌竊盜砂石 。（圖／保七總隊提供，下同）

保七總隊第八大隊於1 月間發現該堆砂石不見後，報請檢察官指揮偵辦，並會同轄區的里港警分局偵辦，經連續多日調查蒐證，發現楊姓男子先利用挖土機盜採溪床排沙口淤滯之砂石，暫堆置於現場旁自家農地內，再利用砂石車連夜運離，販售圖利。

▲保七總隊第8大隊會同里港警方人員查獲楊男涉嫌竊盜砂石 。（圖／保七總隊提供，下同）

由於該渠道長年溪水豐沛且夾帶大量漂亮砂石，渠道中砂石宛如取之不竭的提款機，檢警見時機成熟，向屏東地方法院聲請搜索票，於22日，由檢察官指揮保七總隊第八大隊、里港分局、會同農田水利署及屏東縣政府等單位，兵分多路同步執行搜索查緝，查扣800餘立方米砂石、1 部挖土機、2 輛砂石車等相關證物，訊後將楊嫌等人後，依竊盜及土石採取法等罪嫌移送偵辦。

保七總隊第八大隊呼籲，民眾切勿心存僥倖盜採砂石破壞國土，後續將面臨牢獄之災及鉅額罰款，警方將持續強力掃蕩，以嚇阻不法人士利用破壞國土手段大賺黑心錢。

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