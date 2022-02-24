左轉燈還沒亮就搶快！汐止COSTCO外轎車撞小黃　運將送醫

記者張君豪／台北報導

24日凌晨5時55分左右，新北市汐止區大同路一段與新台五路口、汐止COSTCO大賣場旁發生一輛自小客車路口未依左轉燈號搶轉，與另一台計程車發生碰撞，由於撞擊力道不小，計程車司機遭猛烈撞擊後身體不適，警消趕赴現場緊急將他送往汐止國泰醫院治療、所幸計程車王姓司機送醫後傷勢無大礙。

▲汐止COSTCO大賣場外24日清晨發生車禍，自小客車未依燈號左轉撞上計程車釀禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止COSTCO大賣場外24日清晨發生車禍，自小客車未依燈號左轉撞上計程車釀禍。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，車禍發生後警員到場處理，發現肇事簡姓男駕駛（46歲）當時沿大同路一段往台北方向行駛，行經新台五路口時未等到左轉燈號亮就自行左轉有違規事實，導致撞上另輛行經大同路一段往基隆方向行駛的計程車發生碰撞，王男（60歲）被撞後受傷送醫。

由於當時近清晨雙北民眾通勤上班時間，經警力迅速到場排除將事故車輛移置路邊，並在現場進行交通疏導，避免造成車流壅塞情事；雙方駕駛人酒測值皆為0，並對簡男依道路交通管理處罰條例第48條1項2款未依號誌指示左轉告發，全案依交通事故程序辦理。

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