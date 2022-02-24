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黑心泡菜爆「長滿蟲卵」！台灣好市多有賣同款　網哭：我才剛吃完

▲▼漢盛泡菜「長滿蟲卵」外銷！台灣好市多有同款　網哭：我才剛吃完。（圖／翻攝自好市多官網）

▲出問題的漢盛泡菜有7成銷到國外，而且台灣好市多也有賣同一款。（圖／翻攝自好市多官網）

記者柯沛辰／綜合報導

南韓一家泡菜大廠「漢盛泡菜」驚爆用腐爛白菜、發霉蘿蔔來製造「黑心泡菜」，還被媒體直擊工廠內部髒亂不堪，不僅機器、運送箱發霉，還長滿蟲卵。事實上，漢盛泡菜在南韓相當知名，也在台灣美式賣場好市多（COSTCO）販售，所以報導一出，立刻引發網友擔憂，還有人直呼「吃到一半怎麼辦？」掀起熱議。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，漢盛泡菜已被韓國媒體披露嚴重的衛生問題，並遭南韓官方稽查，使用爛掉的白菜跟發霉蘿蔔製作泡菜，除了包裝用的機器都是霉斑，連運送用的箱子周圍也長滿蟲卵，結果產品有70％都外銷到其他國外，不知道與好市多架上賣的是不是同一款？希望好市多能出面回應。

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許多網友看完紛紛留言，「才剛吃完，我的天」、「我這幾個月吃了三罐...」、「蟲卵那張照片我整個頭皮發麻」、「難怪這款臭的那麼夠味，原來有獨門秘方」、「超噁爛，希望快下架」、「靠，我家還有半桶...」、「不會吧，晚上才煮來吃而已」、「之前買過一罐，一開封就有奇怪的白色黏液附著在泡菜上，嚇到退貨」。

▲（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多網友得知消息嚇壞，還有人驚呼「才剛吃完，我的天！」（示意圖／非漢盛泡菜／取自pixabay）

南韓《MBC》新聞台揭露，出事的工廠有70％泡菜銷往海外，但未具體說明輸出到哪些國家。事實上，台灣也買得到同款泡菜，而且販售據點正是國人常去的美式賣場好市多。不過，根據《東森新聞》報導，賣場經向南韓廠商查證，進口來台的泡菜和出問題的腐爛泡菜完全無關，屬於不同廠房製造。

進口商解釋，漢盛泡菜由忠清南道、京畿道等4間工廠生產，出問題的是忠清北道工廠，台灣進口的則是由江原道工廠出產，兩者相距至少100公里遠。不過，為了避免消費者恐慌，電商通路已經預防性下架，也同步展開抽查，目前已請南韓廠商提供檢驗證明、檢驗報告等資料給賣場，盼解除顧客對食材、食安的疑慮。

不過，還是有網友不放心，不禁留言「我好猶豫，一罐用完一罐剛開」、「有疑慮就退吧」、「退，吃了也不安心」、「還沒開！看著它發呆」、「想退就退，不需要執著哪裡製造」、「都吃一半了，看了報導，剩下的也不敢再吃，要退...感覺又很像奧客」、「既然已經明確顯示該品牌有問題，退貨無妨啦！」

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