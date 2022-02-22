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好市多傳說！他曝「這款神物」不到1公里　女兒小6用到結婚變嫁妝

有網友分享在好市多購買的鋁箔紙，竟然用了10多年還沒用完。（翻攝自臉書社團）

▲有網友分享在好市多購買的鋁箔紙，竟然用了10多年還沒用完。（翻攝自臉書社團）

圖文／鏡週刊

知名連鎖賣場好市多Costco許多商品以大份量著稱，大量購買壓低單價的販售方式也吸引了不少死忠消費者，先前曾有網友分享，自己在好市多購買的保鮮膜可謂「廚房神器」，用了好幾年用不完。最近又有一名男網友貼出一款鋁箔紙，表示這是15年前辦會員卡沒多久後就買的商品，當時女兒才小六，現在女兒都嫁人了還沒用完，乾脆給女兒拿去用了。

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一名男網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」裡，貼出一款好市多販售的鋁箔紙，好奇問大家是否看過這項商品。男子表示，辦卡15年，當年女兒才小六，前三次入場消費就買了這款鋁箔紙，當時一組兩盒入，因為家裡有做烘焙，自認為用的已經算多的。沒想到，現在女兒已經嫁做人妻，鋁箔紙竟然還剩下3/4捲沒用完。

男子補充，家裡一台烤箱通常都用7到8年，已經換到第三台了，可是鋁箔紙竟還沒用完。他表示剩下的鋁箔紙已沒有當初購買時的閃亮光澤，他決定交給女兒拿去用，「沒想到好市多的商品也有用到第2代的一天。」

網友分享，當初買的鋁箔紙歷經了3台烤箱還沒用完。（翻攝自臉書社團）

▲網友分享，當初買的鋁箔紙歷經了3台烤箱還沒用完。（翻攝自臉書社團）

其他網友留言附和，自己也買過該產品，一卷就用了8年，許多網友笑稱：「原來錫箔紙也可以當嫁妝呢」「鋁箔紙活化石？」「需要傳家寶就去好市多選購」「我這一卷（保鮮膜）也10年了」；還有人開玩笑表示，只有鋁箔紙當嫁妝還不夠，應該附上好市多買的保鮮膜，「我覺得好市多大盒的保鮮膜，有機會挑戰傳承三代，而且保證不會變色」。

好市多官網上已找不到當初這名網友購買的版本，不過根據現在販售的鋁箔紙資訊，一卷也有304.8公尺，相較於一般市面常見的小份量（約7至14公尺）來說確實相當驚人。先前也時常有網友分享指出，好市多自有品牌的保鮮膜一卷長度將近1公里，「小孩出生，用到升國小」「這真的用到懷疑人生」「這真的可以用超久超久超久超久！」被譽為廚房神器，沒想到現在連鋁箔紙也加入耐久使用的神物行列。

好市多大款的保鮮膜長度長達914.4公尺、寬30.48公分，讓許多網友直呼用到懷疑人生。（翻攝自臉書社團）

▲好市多大款的保鮮膜長度長達914.4公尺、寬30.48公分，讓許多網友直呼用到懷疑人生。（翻攝自臉書社團）


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