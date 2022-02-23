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好市多1規定「出示才能離開賣場」　男嗆侵害人權！臉超腫：退卡吧

▲▼好市多黑色購物節第5天入場排隊人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲原PO不滿被要求出示發票，但其實員工只是要查看明細。（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多結完帳，準備離開賣場時，都會有店員站在門口檢查明細，能核對購物品項是否正確！不過有男網友氣憤直呼，員工要求出示「發票」的舉止，已違反信用法則，以及侵害人權，讓他嗆聲「是否可以不出示？」結果抱怨文變討罵文，底下網友建議原PO乾脆剪卡，「應該請Costco主動退會籍，可能比較適合你！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發問，「我結帳後，櫃檯就應查明，但到門口還要出示發票？是否可以不出示？ 因為這已經違反了信任法則，如果硬要出視發票，是否可控告侵害人權？」

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文章貼出半小時，便湧入網友蓋高樓討論，有人也不解查看明細的作法，「坦白說再確認，有點多此一舉」、「其實賣場多弄監視器全方位監視，防堵一些奧客跟竊盜，相信結帳完也不用專人看明細」。

對此，一票鐵粉解釋，賣場人員查看「明細」是出自於暖心，「其實出示發票不是在查你，是在查收銀員有沒有漏刷，大賣場最常發生收銀員串通客人，假結帳偷跑貨」、「辦卡的時候沒有注意條款嗎？誰知道結完帳之後，有沒有偷拿別人的東西，或是東西被偷？你其實也可以不用進去受氣，退卡吧」、「這用意不是檢查有沒有多拿東西，用心良苦怕你少拿」。

▲▼ 好市多（圖／記者劉維榛攝）

▲就怕結帳過程中，有短少或多算。（圖／記者劉維榛攝）

留言串中，多數網友也力勸原PO剪卡沒煩惱，「卡剪一剪，就沒那個顧慮了啦」、「應該請Costco主動退會籍，可能比較適合你」、「可是瑞凡，好市多出示都不是發票耶」、「建議你退掉會員，以後只去家樂福、愛買、大潤發、全聯，出門口都不會有人要求你出示明細檢查」。

本站報導《妹子掏好市多收據「秒被攔截」　工作人員狂道歉！超暖真相曝…網驚：根本神人》，一名女網友傻眼表示，拿出收據後竟被店員當眾攔截，不但要求重新結帳，還拚命對她道歉，「原因是複核單據的小姐發現有被重複多結一件商品！」

事實上，好市多會員條款中，就有註明「為確保您購買之商品正確無虞，會員於購物完於賣場出口處，請提供購物明細收據予好市多員工核對。」另外，查看官網Q&A部分，也有「為何在出口處出示購物的收據？」的問題，官方則解釋「這樣的措施能夠確保您已付款所購買的商品正確無虞，並沒有短少或被多算。」

▼官方解惑。（圖／翻攝好市多官網）

▲▼ 。（圖／翻攝好市多官網）
 

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關鍵字：

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