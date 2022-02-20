瘋買好市多4盒草莓　嫌不甜退貨！見「店員1舉動」他秒反悔

▲原PO買了4盒草莓，嘗一口後覺得不好吃想退貨。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品推陳出新，日前有一名網友逛賣場時，發現有大湖草莓，失心瘋搬了4盒回家，結完帳之後就立刻拆了一盒洗來吃，外觀又大又美的草莓，香氣普普，吃起來味道也普普，於是他將剩下沒開封過的3盒拿去退貨，店員說了一句話，他立刻反悔不退貨，貼文一出，引起網友討論。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，看到一直沒緣分的大湖草莓，立刻搬了4盒放進購物車，但擔心草莓萬一好看不好吃，因此結帳後立刻拆來吃，結果卻超失望，「又大又美的它，當下讓我覺得香氣普普，甜味也普普」，於是拿著剩下的3盒草莓去退貨，發現工作人員竟然將草莓放在地上。

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他驚訝問「那些是我才剛從賣場拿出來的，都沒拆封過，妳們是要丟掉嗎？」工作人員點頭回應，只要離開賣場的生鮮，會員退貨都是直接丟掉銷毀，「這是好市多的規定，我們一定要直接丟掉」。原PO聽完後立刻改口不退貨了，「太浪費了！是我不知道這個規則，自己把它拿去結帳，以為只要沒拆封，退貨妳們會放回去。」

最後，他買了糖粉、煉乳、巧克力醬，把4盒草莓吃光光。對於好市多的退貨規定，他心有所感表示，好市多一直以來都是無條件讓會員退貨，以為沒拆封過的商品會回到架上，現在才知道「生鮮食品類，退貨就是直接進垃圾桶」。

▲最後他把四盒草莓都帶回家。（圖／翻攝自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

他表示，希望大家退貨前可以想想辛苦的小農、菜商、肉商、牛奶商，只是因為商品不符合期待，最後只能被銷毀，「對他們來說，其實蠻無辜的，我支持無條件退貨政策，也支持不浪費食物行為，在可接受的範圍內，儘量不要讓這些食物被丟棄」。

貼文一出，許多網友大讚原PO珍惜食物的觀念，「謝謝您的分享，這個世界需要善心善念正能量，真的應該珍惜食物，而且不要濫用店家提供無條件退貨的美意」、「您真的很棒！有同理心，觀念也很正向 ，這是真正教育的榜樣」。

不過，也有網友指出，「退貨再放回去？你認真？如果有人退貨前在上面噴灑了無色無味的毒物，下一個人買了然後吃死了，誰負責？」「如果重新放回架上才會令人傻眼吧」、「不要亂買亂退我以為跟呼吸一樣不用教」、「正常應該買一盒吃完了好吃，再去買3盒」。