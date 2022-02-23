黃偉哲積極推動公立幼兒園環境優質化　平實段非營利幼兒園新建園舍動土

▲台南市政府斥資1.5億興建的「東區平實段非營利幼兒園」新建園舍工程，23日舉行動土奠基典禮，由黃偉哲市長主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為推動公立幼兒園環境優質化，斥資1.5億興建的「東區平實段非營利幼兒園」新建園舍工程，23日舉行動土奠基典禮，由黃偉哲市長主持，預計113年完工。

「東區平實段非營利幼兒園」新建園舍工程，位於東台南副都心東區平實段的地理位置，以建設一所高品質但收費公共化的非營利幼兒園，彰顯出台南市政府為推動公立幼兒園環境優質化的決心。動土典禮包括市議會曾培雅、蔡筱薇、蔡旺詮等議員均出席。





台南市長黃偉哲表示，今天雖然天氣很冷，外面有暴風且下雨，但是台南對於孩子的受教權及公立幼兒園優質化的推動意志，卻沒有受到任何影響。在東區很多年輕的爸爸媽媽，他們平常要工作，孩子有幼兒園的需求，但因為收費問題沒有辦法把孩子送到幼兒園去，因此台南排除萬難，再爭取中央經費的補助，加上南市府經費，才能夠在平實重劃區，超前部署設立國小的幼兒園，希望能夠多提供更多的這個教育機會給孩子好，那對於孩子的受教權也是多一層保障，尤其是非營利幼兒園的收費都是3500以下，可以減輕家長的負擔，教育品質又可以維持，這是最重要的需求。



黃偉哲也強調，自2018年12月25日上任迄今，已完成興建5所非營利幼兒園，經南市持續積極向中央爭取，及議會支持下，2021-2024年已獲教育部核定17億元進行全市21園新建公共化幼兒園。於東台南副都心東區平實段興建一所高品質但收費公共化的非營利幼兒園，期盼帶出幼兒園全新風貌，優質完善的學習空間，提升公立幼兒園的教育品質，營造一個市民樂婚、願生及能養的友善城市，展現市府團隊積極提升公立幼兒園優質化的用心。





教育局長鄭新輝表示，配合政府「我國少子女化對策計畫」，全市113學年度公共化幼兒園（公立幼兒園及非營利幼兒園）預計增設112班，其中東區平實段非營利幼兒園招收2歲專班3班；3-6歲10班，共13班，將大幅提升公立幼兒園入園率。





裕文國小校長陳彥宏表示，此工程目標為建置一個安全、快樂、永續的綠色校園環境，由入圍第17屆中華民國傑出建築師之獎劉木賢建築師事務所及2020年台南市公共工程優質獎特優的升富營造有限公司聯手，打造東台南副都心非營利幼兒園新風貌，設計開放式空間，融合現地規劃特色，採用生態綠建材、健康綠建材、再生綠建材，達綠建築綠化量、基地保水、日常節能、水資源、室內環境、二氧化碳減量等6項指標，將取得銀級綠建築證書。工程預計480個日曆天完工，透過綠色建築與體現自然與在地性對話，將使該幼兒園成為一所高品質和收費公共化的優質學校。