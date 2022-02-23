▲「水情看桃園」APP創新服務，增加空氣品質監測及酸雨示警功能。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局開發的「水情看桃園」APP，提供土石流預警、河川區域範圍線查詢、都市易淹水地區感測器等數據，市長鄭文燦肯定是非常實用的APP；對於水務局擴大服務範圍，結合空氣盒子大數據，讓市民朋友透過APP就能觀看，包括水情及空氣的所有環境監測數據，且不需重複投入經費，讓整體效益發揮到最大，創意值得嘉許。

▲水務局綜合企劃科科長李岳壇進行簡報說明。（圖／市府提供）

鄭市長23日於市府市政會議，聽取水務局「運用空氣盒子大數據－結合水情資訊系統與即時監測好呼吸」專題報告後，做出上述表示並強調，數據整合很重要，民生公共物聯網有很大的發展潛力，鼓勵各局處積極研究發想，提供市民朋友更多智慧創新服務。

「水情看桃園」APP下載人數已達7萬5,000人，水務局創新提案導入環保局建置的1,200個空氣盒子大數據，包括智慧城鄉、校園、工業區的空品監測，市民朋友登入「水情看桃園」APP即可隨時得知所在位置的即時PM2.5濃度，並提供預判空氣污染擴散方向、酸雨示警、依據空氣污染等級提供活動建議等功能，歡迎市民朋友踴躍下載使用，掌握即時環境資訊。