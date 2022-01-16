全國首例！　桃園龜山水資源回收中心ROT案17日招商說明

▲桃園龜山水資源回收中心ROT案進行招商。（圖／水務局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山水資源回收中心是桃園市第一座水資源回收中心，亦是全國唯一肩負民生污水、工業廢水及水肥處理、多重任務的水資源回收中心；市府考量經濟效率面，明(17日) 上午在福容飯店辦理招商說明會，期提升龜山水資中心營運績效、鄰近居民及工業區的污水服務品質，並成為全國民生污水處理廠ROT首例。

市府水務局今日指出，龜山水資源回收中心自民國79年由原省政府住都局興建完成，於83年交桃園市政府接管營運至今已近30年；因廠內重要設施及設備多已超過使用年限及不合時宜，需要整建或更新，藉由ROT方式引進民間資金及效率，民間辦理操作營運對於老舊設備可即時更新，及民間可彈性應用其資源及調整流程，讓30年的老廠可即時應變設備老舊的風險。

「桃園市龜山水資源回收中心ROT案」在經濟效率面，以促參方式辦理，在20年特許期間，整建及設備更新可藉由民間資金導入，於1至3年完成整建及設備更新，廠商可靈活彈性應用其資金，除提昇經營效能，提高污水處理效率及提昇環境品質，更可在整建及操作營運過程中，直接帶動相關產業發展，帶動商機，間接帶動整體城市發展及經濟成長。

龜山水資源回收中心收集工三工業區、工四工業區、龜山區大岡里、大湖里、大華里、文化里、樂善里、公西里等廢污水，其中生活污水約60%，事業廢水約40%。