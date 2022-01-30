▲最潮春節連假景點！「文青水園」打造全台唯一12星座花園。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

水資源回收中心，竟成最潮春節連假景點！桃園市政府水務局29日指出，位於龜山區A7都市計畫區內的「文青水園水資源回收中心」，不僅擁有區內最寬擴綠地公園公民眾休憩外，並設有全球首座在污水處理廠營運咖啡廳-「黑水咖啡廳」，農曆春節連假期間，限時打造全台唯一的12星座花園，歡迎民眾春節一起來走春！

▲文青與101的距離。（圖／水務局提供）

水務局長劉振宇指出，「文青水園水資源回收中心」於2021年正式啟用以來，儼然已成為桃園新興的旅遊景點，今年農曆春節期間(1月30日至2022年2月6日)上午10點至晚間7點，以「12星座花卉意象」為主題，搭配LED燈於園區星空草坪上方進行佈置，除了讓民眾在花園中找尋自己星座花卉拍照外，除夕前將首次開放管理大樓三樓，心型裝置藝術供民眾拍照留念，傍晚時還可以不同角度遠眺台北盆地及101夜景。

▲夜間LED星座交輝。（圖／水務局提供）



每日開放3個時段上午11點、下午3點及下午5點，每場次限定50人(現場發放號碼牌)，日夜均有其特色，啟動滿滿幸福。「文青水園水資源回收中心」，不僅擁有區內最寬擴綠地公園公民眾休憩外，並設有全球首座在污水處理廠營運咖啡廳-「黑水咖啡廳」，成功連結周邊社區在地情感，創造在地經濟，而獨特的弧形建築設計風格搭配無邊際視野，假日總是人潮熱鬧，吸引各類型網紅前來打卡拍照聖地。