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圍籬阻路有詭！空拍機出動　查緝違法開發山坡地傾倒廢土

▲桃園查緝違法開發山坡地，出動空拍機

▲水務局、環保局、龍潭分局等相關單位聯合查緝。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局指出，龍潭區楊銅路附近山坡地，最近遭人違法開發及傾倒廢棄土，該局接獲檢舉後前往查緝，因唯一通行道路被圍籬圍住，稽查人員都無法進入查看，為了解現地違規狀況，利用空拍機拍攝違規現地情形及位置，並會同相關單位，日前當場查獲傾倒廢棄土，依法扣押兩部施作中的怪手，交由警方移送法辦。

▲桃園查緝違法開發山坡地，出動空拍機

▲違規施作中的怪手。（圖／水務局提供）

水務局8日表示，該起楊銅路附近山坡地違法開發及傾倒廢棄土案，該局利用空拍機拍攝違規現地情形及位置，經發現違規傾倒廢棄土，隨即通知相關單位辦理現勘，以遏止違規擴大。因為無相關證據顯示何人違規，為追緝行為人，警方及稽查人員加強巡查，以打擊不法行為。

本月2日接獲民眾通報，水務局與環保局、龍潭分局聯合到現場查緝，當場人贓俱獲移送法辦。水務局呼籲，對於山坡地查報取締無休息日，除了平時巡查外，持續以衛星影像變異點監控山坡地，避免山坡地濫墾破壞水土保持，倘有涉及違規，水務局仍將現場取締，切勿以身試法。

水務局提醒民眾，山坡地開發都應經申請，經核准後才能開挖，針對違規行為人違法開發情形，將開罰新台幣6萬元以上到30萬元以下罰鍰，如果違規致生水土流失，移送法辦，最重可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

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