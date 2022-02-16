桃園推全國最優惠「3免費2補助」　打造全台首選宜居城市

▲桃園推全國最優惠「3免費2補助」。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

污水下水道工程為桃園市近年來重大公共工程之一，不僅改善環境衛生，更能提升生活品質。市府水務局長劉振宇16日指出，為了讓桃園市成為具有乾淨美麗河川水域環境及健康優質生活的現代化城市，水務局推出的「3免費2補助」配套措施不斷升級且擴大補助，歡迎市民朋友踴躍申請。

水務局推出的「3免費2補助」配套措施為：1免費施作用戶接管：用戶接管原為民眾應自行申請付費施作，以1戶透天住宅為例，申請及施工費用約需新台幣9萬元，目前只要民眾提供最小施工維護空間(一樓單側75公分、雙側150公分)，市府便免費幫民眾施作用戶接管。

2免費釐清土地界址：市府提供民眾配合污水用戶接管免費土地界址釐清的服務，每筆土地荷包現省4,000元，民眾再也不需親自往返地政事務所申請鑑界，截至目前共3,575戶民眾受惠。

3免費後巷環境改造：2019年起加碼推動用戶接管後巷的美化改造，透過民眾參與，與市民共同打造心目中理想的後巷生活空間，髒亂環境搖身一變成為彩繪熱門景點，創造各地不同的主題與風格，截至目前已成功營造超過100條的美化後巷。

1補助大樓污水改管：因應集合式住宅進行用戶接管時，依法需自費辦理建物內部改管為重力排水及污水處理設施廢除，本項補助每戶最高可補助新台幣5,000元整，額度為全國最高。2補助住宅雨污分流改管：自2020年1月1日起，全國首創，每戶以5,000元為限，透過相關補助辦法，有助於減輕住戶負擔費用，提升民眾意願及用戶接管普及率。

水務局強調，桃園市升格前的污水用戶接管普及率以1戶4人計算僅為5.4%，不但是六都之末也是全國各縣市倒數，升格後加速推動，共規劃完成12處污水下水道系統，截至2022年1月全市共接管超過17萬戶，普及率提升至30%(以1戶4人計)。6年來接管率成長將近5倍，成長的比例是全國第一。