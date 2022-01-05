水保蟑螂流竄桃園！假冒公務員詐財　水務局籲勿上當受騙

▲水保蟑螂假冒公務員詐騙，水務局籲民眾勿上當受騙。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園竟出現「水保蟑螂」！市政府水務局5日表示，近來有不明人士聲稱為水務局人員，向民眾收取費用宣稱在山坡地違規或開發，可以代為銷案或減輕罰則等情事，因詐騙手法花招百出，為避免民眾上當受騙，水務局加強向民眾宣導，並在查報通知同時張貼防詐騙提醒民眾。

水務局表示，為減少山坡地違規情形，市府巡查人員針對於易發生違規熱區地點安排定期及不定期巡查路線，處理山坡地違規時，均依法處理，且農委會每月亦有衛星影像的變異點分析進行交叉比對，水務局的巡查人員及承辦人員無法也無權限代為銷案，若民眾收到類似訊息或是不明人士藉公務機關名義行詐騙之實時，可記下車號、留下其連絡方式、或是錄音錄影向警方或是水務局舉報，切勿輕信謠言造成財產損失。

水務局局長劉振宇提醒，若有任何山坡地違規或開發相關疑問，逕撥水務局坡地管理科電話03-3033605進行查證或詢問，勿聽信不明人士說法，「勤查證」才能終結有心人詐騙。另桃園市水土保持服務團於每周一、四上午9時至12時於水務局坡地管理科；每周四上午9時至12時於復興區公所皆有派員駐點提供「免費」諮詢服務請多加利用。水務局未來將持續走訪各社區及民間團體進行全面性宣導，以深化居民水土保持觀念。