主播買動物A差價挨告　林奕華憶當年阻長頸鹿進口：原來背後有故事！

▲三立主播李天怡。（圖／記者游宗樺攝）



記者杜冠霖／台北報導

三立電視《消失的國界》主持人李天怡，受三立總經理張榮華委託，幫「頑皮世界」購買進口長頸鹿、犀牛等非洲動物，卻涉嫌私設公司從中抬高售價，催促頑皮世界提前付款，再居中賺取美金25萬元(台幣約700萬元)，對此，國民黨立委林奕華驚呼，自己當年曾協助擋下頑皮世界引進長頸鹿，「原來背後有故事！」

林奕華表示，自己去年七月和動保團體一起召開線上記者會，要求三立切勿助長國際野生動物「骯髒」貿易，當時農委會林務局的態度消極，「差點傷害台灣國際保育形象，讓台灣成為動保落後國家！」

林奕華指出，幸好協助動保團體成功擋下長頸鹿非法輸入申請案，否則台灣就真的要變成落後國家，「愛護動物不是嘴上說說、貼文，而是有改變政策與法律的實際行動！」

林奕華表示，從動物保育觀點出發，動物園是生命教育的地方，且動物保護絕對是國際趨勢。從教育的觀點，現代化的動物園應該是傳達保育動物、教育學童尊重生命的場所。動物園也應該認同這種觀點，才會讓學校、家長願意帶小孩校外教學、參觀，傳達生命教育的目的。

林奕華批評，但當時三立集團擬引進的長頸鹿來自非洲史瓦帝尼，但該國沒有原生長頸鹿，三立擬一次購買18隻長頸鹿，還有白犀牛、羚羊、斑馬等野生動物，藉以圈養展示牟利，「動物來源為何？如何確認不是從其他國家捕捉走私？」

林奕華指出，自己要求林務局必須徹查此案，林務局因而要求業者提出進口網紋長頸鹿個體在史瓦帝尼的繁殖及圈養歷史等資料，業者因無法提出相關資料，最後才放棄申請野生動物輸入案，「現在想起來，原來當初事件的背後還有這麼深的故事啊！」

三立總經理張榮華在2020年買下南台灣最大私人動物園「頑皮世界」，為了擴充園區規模，看上李天怡主持節目《消失的國界》，在國外人脈充沛，因此委託李幫忙找管道進口動物，張另指派三立副總高明慧負責相關事宜接洽。

據了解，由於李天怡傳話，要趕快與「亞太印象公司」簽約，否則動物可能被人買走，頑皮世界也因此還沒收到動物，就在2020年到2021年間，陸續支付了數千萬元，在此同時，進口動物的消息傳出，國內外動保團體質疑三立、頑皮世界涉及助長盜獵，高明慧緊急索討非洲合法輸出動物證明未果，趕緊向張榮華回報，交易案因此破局。

張榮華下令徹查，才發現設立於非洲薩席爾共和國的亞太印象公司，因為登記負責人李吳達，雙方簽約接洽時都沒有引起懷疑，實際上，李天怡的老公郭人杰是公司幕後股東，且李天怡疑似利用張榮華的信任，得知購買動物的底價後，讓亞太印象有機會提高報價，張榮華得知自己信任的部屬，涉嫌私設公司A價差，害頑皮世界白白損失數千萬元，憤而提告。