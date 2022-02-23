　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

主播買動物A差價挨告　林奕華憶當年阻長頸鹿進口：原來背後有故事！

▲▼李天怡。（圖／記者游宗樺攝）

▲三立主播李天怡。（圖／記者游宗樺攝）

記者杜冠霖／台北報導

三立電視《消失的國界》主持人李天怡，受三立總經理張榮華委託，幫「頑皮世界」購買進口長頸鹿、犀牛等非洲動物，卻涉嫌私設公司從中抬高售價，催促頑皮世界提前付款，再居中賺取美金25萬元(台幣約700萬元)，對此，國民黨立委林奕華驚呼，自己當年曾協助擋下頑皮世界引進長頸鹿，「原來背後有故事！」

林奕華表示，自己去年七月和動保團體一起召開線上記者會，要求三立切勿助長國際野生動物「骯髒」貿易，當時農委會林務局的態度消極，「差點傷害台灣國際保育形象，讓台灣成為動保落後國家！」

林奕華指出，幸好協助動保團體成功擋下長頸鹿非法輸入申請案，否則台灣就真的要變成落後國家，「愛護動物不是嘴上說說、貼文，而是有改變政策與法律的實際行動！」

林奕華表示，從動物保育觀點出發，動物園是生命教育的地方，且動物保護絕對是國際趨勢。從教育的觀點，現代化的動物園應該是傳達保育動物、教育學童尊重生命的場所。動物園也應該認同這種觀點，才會讓學校、家長願意帶小孩校外教學、參觀，傳達生命教育的目的。

林奕華批評，但當時三立集團擬引進的長頸鹿來自非洲史瓦帝尼，但該國沒有原生長頸鹿，三立擬一次購買18隻長頸鹿，還有白犀牛、羚羊、斑馬等野生動物，藉以圈養展示牟利，「動物來源為何？如何確認不是從其他國家捕捉走私？」

林奕華指出，自己要求林務局必須徹查此案，林務局因而要求業者提出進口網紋長頸鹿個體在史瓦帝尼的繁殖及圈養歷史等資料，業者因無法提出相關資料，最後才放棄申請野生動物輸入案，「現在想起來，原來當初事件的背後還有這麼深的故事啊！」

三立總經理張榮華在2020年買下南台灣最大私人動物園「頑皮世界」，為了擴充園區規模，看上李天怡主持節目《消失的國界》，在國外人脈充沛，因此委託李幫忙找管道進口動物，張另指派三立副總高明慧負責相關事宜接洽。

據了解，由於李天怡傳話，要趕快與「亞太印象公司」簽約，否則動物可能被人買走，頑皮世界也因此還沒收到動物，就在2020年到2021年間，陸續支付了數千萬元，在此同時，進口動物的消息傳出，國內外動保團體質疑三立、頑皮世界涉及助長盜獵，高明慧緊急索討非洲合法輸出動物證明未果，趕緊向張榮華回報，交易案因此破局。

張榮華下令徹查，才發現設立於非洲薩席爾共和國的亞太印象公司，因為登記負責人李吳達，雙方簽約接洽時都沒有引起懷疑，實際上，李天怡的老公郭人杰是公司幕後股東，且李天怡疑似利用張榮華的信任，得知購買動物的底價後，讓亞太印象有機會提高報價，張榮華得知自己信任的部屬，涉嫌私設公司A價差，害頑皮世界白白損失數千萬元，憤而提告。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
快訊／要開打了？　烏克蘭宣布：公民即刻撤出俄羅斯
托嬰中心把「女嬰當玩具虐」！　母崩潰：她晚上一直哭
快訊／北部某國立大學教授涉詐百萬補助　檢調10路搜索約談
俄軍來了！烏東平民撤光　市區變「空城」警報狂響
《金魚妻》6人妻不倫「巨胸晃貼小王」！　露點小三IG吸粉朝聖
快訊／嘉義高鐵大道轎車自撞！　車頭全爛
好市多1規定「出示才能離開」　男嗆侵害人權！臉超腫：退卡吧
民進黨初選最新禁令！　蔡英文等9大咖不能掛廣告看板

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監委指北市大校長遴選有違失　監院糾正校方及台北市政府

陳水扁與普丁有交情！　他曝：牽線俄國技術指導台灣製造潛艇

藍中常委選舉傳賄選！黃偵琳點名他痛批　李昶志反擊：抹黑造謠

101大樓餐廳白停業了？客人非確診者「二、三採陰」　北市：中央判舊案

國民黨疑425億基隆捷運拍板時機點　「形同選舉提款機」

民進黨屏東縣長人選4月出爐　政見會、民調日程一次看

快訊／民進黨初選最新禁令！　蔡英文等9大咖不能合照掛看板

陳椒華要求鄭運鵬公開道歉　「莫成為傳播假訊息幫兇」

北市第3劑疫苗覆蓋率45%！　下階段拚12-17歲國高中生接種率

宋楚瑜被爆瑞士存款4.15億元　黃珊珊要求拿證據：這應是選舉操作

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

監委指北市大校長遴選有違失　監院糾正校方及台北市政府

陳水扁與普丁有交情！　他曝：牽線俄國技術指導台灣製造潛艇

藍中常委選舉傳賄選！黃偵琳點名他痛批　李昶志反擊：抹黑造謠

101大樓餐廳白停業了？客人非確診者「二、三採陰」　北市：中央判舊案

國民黨疑425億基隆捷運拍板時機點　「形同選舉提款機」

民進黨屏東縣長人選4月出爐　政見會、民調日程一次看

快訊／民進黨初選最新禁令！　蔡英文等9大咖不能合照掛看板

陳椒華要求鄭運鵬公開道歉　「莫成為傳播假訊息幫兇」

北市第3劑疫苗覆蓋率45%！　下階段拚12-17歲國高中生接種率

宋楚瑜被爆瑞士存款4.15億元　黃珊珊要求拿證據：這應是選舉操作

【廣編】新莊都更首發案　宸熙丰悦正式開工

凍漲！桃園市公車票價維持18元　市府吸收票差2.63億駕駛加薪

監委指北市大校長遴選有違失　監院糾正校方及台北市政府

身分證拿出來！2／26-2／28生日　台南虎頭埤免費入園

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

雨天走失「法鬥跑去1.2km寵物店」求救　暖心老闆幫牠洗澡等主人

搭公車不用招手！照顧弱勢族群　台中130處候車亭設服務燈

桃園撞死人冷血逃逸躲屏東　警苦追1個月南下300km活逮賓士男

陳水扁與普丁有交情！　他曝：牽線俄國技術指導台灣製造潛艇

冷氣團餘威「5縣市低溫特報」　明起由南往北放晴！連假熱飆28度

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

快訊／快可以出國旅遊了！陳時中曝解封進度「先做前期準備工作」

蔡英文因應烏克蘭情勢　下達4大指示「強化台海軍事整備」

快訊／信義SingGo KTV爆確診足跡　北市證實：美返台境外「Ct值32」

她曝：陳時中不是選台北市長

快訊／新北＋2分布蘆洲、新店　確診者這天曾赴IKEA Café

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

快訊／民進黨初選最新禁令！　蔡英文等9大咖不能合照掛看板

黃瀞瑩、楊寶楨遭諷殘破花瓶　民眾黨：羞辱女性不該漠視

快訊／宋楚瑜親揭被爆4億存款關鍵：因「藍白合」把我扯進來

黃偉哲「台日拒交換」影片遭挖出　陳以信轟：現在噤聲了？

遭張雅琴狠酸殘破花瓶！楊寶楨不忍了

陳時中為高端抱屈　柯文哲酸這句

嫌高端疫苗做太慢！陳時中：浩鼎案刨根生技業惡果

快訊／北市曝北投確診女足跡　曾到天母SOGO、新光三越、北榮

更多熱門

相關新聞

新生猴寶安睡媽懷中　萌翻眾網友

新生猴寶安睡媽懷中　萌翻眾網友

虎年報喜！9日台北市立動物園迎來第一隻「壬寅虎年」寶寶，園內育兒經驗豐富的紅猴媽媽「星濡」將新生兒照顧得無微不至，無論是在樹上移動還是坐在樹梢進食的時候，都會單手將寶寶緊緊抱在懷中，母子相處的畫面十分溫馨可愛，讓網友紛紛於貼文按讚、留言祝福。

辣媽主播唬弄三立老總手法曝光

辣媽主播唬弄三立老總手法曝光

李天怡涉A700萬50萬交保　12字回應「清算說」

李天怡涉A700萬50萬交保　12字回應「清算說」

三立主播涉A700萬　深夜移送北檢

三立主播涉A700萬　深夜移送北檢

三立主播李天怡請辭！　主持全面暫停

三立主播李天怡請辭！　主持全面暫停

關鍵字：

李天怡林奕華非洲動物頑皮世界

讀者迴響

熱門新聞

王品13大品牌3月優惠懶人包

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

最噁婚禮！新娘拉屎在婚紗內　新郎淡定只為「這件事」

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

台中最新飯店限時6天「免費開放入住」

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面