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社會 社會焦點 保障人權

涉A700萬！三立主播李天怡50萬交保　12字回應「清算說」

記者劉昌松、游宗樺、葉國吏／台北、綜合報導　

三立電視《消失的國界》主持人李天怡，傳出涉嫌抬高動物進口報價，從中謀利700萬元，21日遭檢調搜索移送約談。檢察官漏夜訊問，認為李天怡涉犯《刑法》背信罪，諭令50萬元交保。外界傳出李天怡是遭清算，對此李天怡只說：「謝謝大家，天氣很冷，謝謝大家。」

▲▼李天怡。（圖／記者游宗樺攝）

▲三立電視《消失的國界》主持人李天怡50萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

全案起源於三立總經理張榮華，在2020年買下南台灣最大私人動物園「頑皮世界」後，為了擴充園區規模，看上李天怡主持《消失的國界》，在國外人脈充沛，委託李協助幫忙購買進口非洲動物，並與賣方亞太印象公司接洽。根據《聯合報》報導，李天怡過去這段時間經常拜訪相關單位，親自詢問、關心進口動物進度，行事相當積極。

檢調追查發現，李天怡和老公郭人杰在人口僅9萬人的非洲薩席爾共和國設立「亞太印象公司」，由友人李吳達擔任公司負責人，卻涉嫌刻意抬高野生動物售價，從中獲取不法利益約25萬美元，最後卻連合法出口證明都拿不出來，涉犯背信罪嫌，因此在21日發動搜索約談。

台北地檢署21日指揮調查局兵分5路搜索李天怡等3人住處，並以《刑法》背信罪被告身分約談3人。經檢察官漏夜訊問，認為李天怡涉犯《刑法》背信罪，諭令50萬元交保，郭人杰40萬元交保，亞太印象有限公司登記負責人李吳達，30萬元交保。

▲李天怡老公郭人杰希望不要有公權力影響正常合約談判。（圖／記者劉昌松攝）

外界傳出李天怡是遭清算，對此李天怡只說：「謝謝大家，天氣很冷，謝謝大家」，她的老公郭人杰則說：「希望不會有任何利用公權力干擾正常的合約談判的現象發生，也請各位記者了解實際的狀況，謝謝。」

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