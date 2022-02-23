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「口罩版」Face ID超方便　但這四種舊iPhone無法使用

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日發布iOS 15.4的第四個測試版本，iOS15.4中，最讓人期待的新功能就是可以免拿下口罩解鎖手機，這對疫情情況下每天都要戴口罩的民眾十分方便，但其實此功能僅支援最新兩款iPhone，也就是iPhone 12、13系列，而同樣具備Face ID的舊款iPhone卻只能使用Apple Watch+Face ID兩步驟解鎖。

外媒MacRumors報導，iOS和iPadOS 15.4 引入了自iOS 15發布以來最重要的變化。在iPhone 12和 13 機型上，可以選擇在戴口罩時使用Face ID，無需 Apple Watch 進行身份驗證。原理與Face ID類似，但它會在戴上口罩時掃描眼睛周圍的區域。

但這項更新卻不適用於所有配備FaceID的機種，根據測試結果顯示，iPhone X、iPhone XS 和 iPhone 11 設備不支援戴口罩時使用 Face ID 解鎖，也就是說需要使用Apple Watch加入才能解鎖手機。

無法支援舊機型的關鍵，是這次新功能只掃描眼睛周圍區域，但包含iPhone 11在內的四款舊機型，並沒有具備深度融合技術，因此才無法使用。

▲▼戴口罩無法臉部辨識Face ID。（圖／記者曾筠淇攝）

▲iOS15.4將支援口罩Face ID。（圖／記者曾筠淇攝）

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