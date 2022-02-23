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社會 社會焦點 保障人權

快訊／宜縣府委託律師幫湊80萬　林姿妙微笑交保：謝謝大家

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪汙弊案！宜蘭地檢署二度指揮廉政署展開調查，偵辦方向鎖定林姿妙與其兒女涉貪，且有財產來源不明的情形，對此檢方也對林姿妙、其女兒林羿伶與農業處處長康立和3人聲請羈押禁見，不過宜蘭地院稍早裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶與康立和則無保請回。宜縣府也緊急委託律師郭美春到地院繳交80萬元，幫林姿妙辦理交保，林姿妙稍早辦理完相關程序後，微笑步出法院，僅對媒體回應，「謝謝大家」，隨即快步離去。

▲林姿妙交保。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭縣長林姿妙被法院裁定80萬元交保。（圖／記者游芳男攝）

林姿妙涉嫌宜蘭縣府2019年某羅東土地免徵增值稅貪汙等弊案，宜蘭地檢署二度指揮廉政署進行搜索偵辦，認定林姿妙與其兒女涉貪，並有財產來源不明的情形，對林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與農業處處長康立和聲請羈押禁見；至於林姿妙二兒子林佑澤，宜檢偵訊後認為其1月14日遭檢方偵訊後，涉嫌夥同國民黨前立委楊吉雄與其胞弟楊耀火等人共同藏匿證據，涉犯湮滅刑事證據罪，分別以200萬元、150萬元與150萬元交保。楊吉雄上午交保後步出宜蘭地檢署，更對著媒體鏡頭高喊，「對縣長政治迫害，自己也硬是受到牽連」。

不過宜蘭地院召開羈押庭後，認為林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與農業處處長康立和3人雖涉嫌重大，但仍不符合羈押標準與必要，因此裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶與康立和則無保請回，宜縣府接獲通知後也緊急委託律師郭美春湊足80萬元，到地院辦理交保程序。

▲▼宜縣府委託律師郭美春幫林姿妙交保。（圖／記者游芳男攝）

▲宜縣府委託律師郭美春幫林姿妙交保。（圖／記者游芳男攝）

林姿妙完成交保程序後步出地院，面對媒體提問，她僅表示，「謝謝大家」，隨即便快步離去。

此外，由於此次宜檢聲押3人皆未成，宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗表示，目前尚未收到宜蘭地院裁定書，將視裁定理由後提出抗告。

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