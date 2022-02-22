直擊／港人8度低溫冒雨等檢測　她見超長人龍直呼「好無奈」

記者蔡儀潔／香港報導

香港第五波疫情大爆發，連續3日新增確診突破6000例，今（22）日再度新增6211例確診、32人死亡，人心惶惶。21日氣溫最低只有7.5度的寒雨天下，香港鰂魚涌社區檢測中心一早就排起了人龍，有市民7時半就到現場排隊，也有一名年長婦人因近午時才到無法做檢測，直呼「真的好無奈！」。

據港府公布資訊，截至21日，香港累計確診人數超過6萬例，半個月內已有百名患者死亡，包括一名11月大的嬰兒、3歲女童及4歲男童。醫療系統不堪重負，導致有至少3萬名患者滯留在家，等待入院。

▲寒雨天下，鰂魚涌社區檢測中心門外的排隊人龍。（圖／記者蔡儀潔攝）

因疫情大爆發篩檢需求激增，香港社區檢測中心則主要採預約制及現場發號碼牌兩種形式，然而在3月4日以前的時間段全部被約滿。

《ETtoday新聞雲》記者21日直擊鰂魚涌社區檢測中心，當天氣溫最低下探7.5度，是入冬以來的最低紀錄 ，普遍錄得超過20毫米雨量 ，但仍然有大批市民穿著厚外套、撐著雨傘來排隊，當中一部分人是因收到「強制檢測通知」臨時趕來，也有部分人是有染疫疑慮來篩檢。

▲檢測中心入口處塞滿人。（圖／記者蔡儀潔攝）

「鰂魚涌社區會堂停車場流動採樣站」主要提供無預約人士檢測，現場一名全副武裝的工作人員透露，一天會發放2000個號碼牌，每日上午8時開始，大約11時就全部發完，民眾可以掃描QRcode查詢等待進度。在他與記者談話之際，多人心急上前詢問能否做檢測，該人員只好一一向撲空民眾解釋號碼牌已全部發完，「麻煩明天再來。」

▲受訪者向記者展示收到的強制檢測通知。（圖／記者蔡儀潔攝）

「真的好煩...。」其中一位婦人受訪時透露，自己6日在筲箕灣一家餐廳吃飯，結果同時段客人被確診，因此收到「強制檢測通知」，中午冒著大雨過來竟然無法做檢測，接下幾天預約也都爆滿，必須要現場排隊，這對腰骨痠痛的她來說實在是非常折磨，「無奈啊…唉。」

▲2000個現場檢測號碼牌約11時許就全部發完。（圖／記者蔡儀潔攝）

相隔約5公尺的鰂魚涌社區會堂則主要提供已預約人士檢測，不過民眾到場後仍須排隊等候，在近15公尺的人龍中有不少年長人士，門口則站了幾名工作人員在場協助、回答民眾的詢問。

▲有市民早上7時半就到現場排隊。（圖／記者蔡儀潔攝）

一名排在隊伍末端、從事餐飲業的年輕男子表示，自己因身體原因無法接種疫苗，需要每週來篩檢領取陰性報告，之前幾波疫情從來沒有見過這麼「誇張」的人龍，最近每次來幾乎都要排隊。

被問到工作有沒有受到衝擊時，他感慨萬千，稱已經被迫放無薪價，一個月只能上幾天的班，收入銳減只剩幾千港元，因為2人限聚令、晚市禁內用的規定，餐廳收入直接腰斬，員工也不得不接受現狀。