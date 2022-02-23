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冷氣團餘威「5縣市低溫特報」　明起由南往北放晴！連假熱飆28度

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲連續降雨的日子即將進入尾聲。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

連日降雨終於要接近尾聲！中央氣象局表示，華南雲雨區的影響將於明日告一段落，中南部將恢復為多雲到晴的天氣，不過迎風面的北部、東半部仍有短暫降雨，而冷氣團則要等到周五才會減弱，因此連假期間將恢復為穩定溫暖的好天氣，高溫上看28度。

大陸冷氣團持續影響至周五，氣象局發布低溫特報，大陸冷氣團影響，今(23日)晚至明(24日)晨金門縣、新北市、桃園市及臺中市局部地區有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布低溫特報，圖下為今晚各地溫度預測。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

天氣職人吳聖宇表示，明日受到東北風影響，迎風面地區雲量較多，還是有些短暫陣雨的機會，不過雨勢會減小很多，其他地方有機會恢復多雲或可見陽光的天氣型態，今天則要留意局部較大雨勢出現的情況。周五到周末連續假期間，大多數地區的天氣目前來看仍是良好穩定的，只有迎風面地區會有些許變動。

在溫度方面，今晚到明天清晨中北部、東北部空曠地區有12-14度低溫發生的機會，南部及花東地區低溫也只有14-16度，明天白天整體溫度就會開始緩慢回升，真正溫度要有大幅度回暖至少要等到周五之後，周末連續假期溫度將會有持續上升的趨勢，可望是比較舒適溫暖的一段時間。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼今晚各地仍有雨，氣象局已發布豪雨特報，明日水氣減少，中南部首先雨停。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局技正王君賢表示，今明兩日天氣仍冷，夜裡清晨低溫分別是北部及東北部12到13度、中南部12到14度、花東16度，近山區平地溫度再低1到2度。周五冷氣團終於減弱，周六到下周二逐日回溫，和平紀念日各地高溫回升到25到28度。

明日開始水氣逐漸減少，中南部及離島天氣轉多雲，山區有零星雨，北部、東半部仍有局部雨勢，周五到下周一天氣趨於穩定，東半部有局部零星降雨，北部山區偶爾零星雨，西半部恢復多雲到晴天氣。

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