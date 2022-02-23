不讓村民血汗錢被詐騙集團「整碗端走」　里港警加強防詐宣導

▲里港警分局新圍所所長伍博隆、警員劉重佐防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑於詐騙案件層出不窮，詐騙手法也日新月異，里港警分局新圍派出所為防止村民遭受詐騙，不讓其辛苦賺的血汗錢被詐騙集團騙個精光，於22日上午至鹽埔鄉新二村社區進行反詐騙宣導，冀望藉由這次的宣導，讓社區村民能更加瞭解詐騙種類及類型，增進防詐騙的觀念。

因應詐騙案件日益增多，詐騙集團所利用的詐騙手法及種類也日新月異，時有不了解的村民遭詐騙，因而損失辛苦工作的薪水；新圍所所長伍博隆、警員劉重佐2人22日上午到轄區鹽埔鄉新二村活動中心進行反詐騙宣導，向村民們宣導最新詐騙的手法及種類，也向村民互動提問，反應非常熱絡。

警方說，根據刑事局調查，家中長輩容易遭詐手法如下:第一、猜猜我是誰–歹徒佯裝久未謀面親友，來電裝熟誆稱急用，要求匯款應急。第二、假檢警詐騙-假稱公務機關，謊稱證件遭冒用，或涉及刑案要求將錢交付予法院監管。第三、假投資詐騙-利用各類投資名目要求提領鉅款，甚至要求抵押房產；請民眾多將案例與家中長輩宣導，慎防詐騙。

里港分局分局長鄭頴聰表示，雖然只是一個小小宣導的活動，在經過伍員等2人詳細的解說下，讓轄內村民更清楚瞭解如何防制詐騙，並且留下深刻的印象，收到預期功能。提醒民眾，請多關心陪伴家中長輩，如接獲疑似詐騙的資訊、通訊內容，請先冷靜思考並查證或撥165反詐騙專線。