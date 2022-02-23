潮州警分局健身訓練中心啟用　守護員警健康

▲潮州警分局健身中心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局健身中心日前揭牌啟用，有跑步機、飛輪健身車及重訓設備一應俱全，讓員警勤務之餘也能鍛鍊體魄，隨時保持充沛體力，以應付日夜顛倒的警察勤務。

▲▼潮州分局前任分局長黃國源和現任分局長簡彦匡，是健身房能夠完工啟用的大功臣。

潮州警分局健身中心是前任分局長黃國源為鼓勵同仁在防疫期間仍持續培養運動習慣而致力推動，並以個人名義出資贊助，得到民間企業及團體的響應，協助購置專業跑步機等多項運動器材，於20日在該分局三樓健身中心舉行啟用儀式，企業團體均到場一同揭牌。

揭牌儀式時，潮州分局也特別致贈感謝狀給大乘功德會、潮州慢跑協會、佳特華公司、潮榮聯合診所、麒悅企業公司、鑫化科技公司、沈默是金開發公司、南邑生技公司、傑克岱非妮絲企業社、益芊企業公司、義警中隊長王俞森、義交中隊長謝娀原及志工中隊長劉秀如，感恩來自各界的資源挹注，希望第一線員警都能維持最佳體能，在面對各種治安與交通的挑戰時，游刃有餘。

潮州分局長簡彥匡期許同仁多多運用健身器材，提升肌耐力與爆發力，未來逮捕犯人或遇到緊急狀況時，膽識過人，手到擒來，打擊犯罪，維護地方治安。