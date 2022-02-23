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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斷言陳建仁入民進黨為了2024　他：大耳方臉就一副「總統相」

▲前副總統陳建仁。（圖／ETtoday資料照）

▲前副總統陳建仁。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統陳建仁去年底入民進黨籍消息昨曝光後，有人質疑入黨時間點是否與2024總統大選有關。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉斷言，就是為了2024；吳還稱，陳建仁大耳方臉的樣子，就一副總統相嘛！「當然是拚總統」。

吳子嘉22日錄製政論節目《關鍵時刻》時，主持人劉寶傑提及陳建仁入民進黨籍一事，並詢問吳，陳入黨時間奇妙，有人講說可能是要接行政院長，但該職入不入黨非必要條件，而剛好民進黨要入黨兩年才能競爭大位，所以就有人覺得跟2024有關，但不是有個副總統賴清德了？

吳子嘉回應，目前只有賴清德，因此他認為總統蔡英文對這件事要有看法，但相信蔡不會讓賴獨占鰲頭，而且根據《美麗島電子報》民調已經把她的「太子爺」、桃園市長鄭文燦剃除候選名單，「4％跟35％沒得比」，實力實在差太遠，「我含淚就把他割掉」。

對於陳建仁有無選總統機會？吳子嘉認為，有機會！關鍵在蔡英文如果在2022選戰後繼續擔任民進黨主席，她就會主導2024總統初選，所有機制都會落在蔡手上；民進黨初選經常爆出冷門，陳建仁形象很好，是溫和派的人物，這形象在「台獨金孫（指賴清德）」中間，黨員會陷入長考，所以在這情況下，陳建仁不能說完全沒有機會。

劉寶傑追問，陳建仁這時間點入黨真的非比尋常嗎？吳子嘉說，「就是為了2024啊！」不然他入黨幹嘛；選舉的人才入黨，所以陳建仁入黨當然是為了選舉，陳大耳方臉的樣子，就一副總統相嘛！「當然是拚總統」。

吳子嘉還指，蔡英文當然信任陳建仁，不然沒有牌打了；英派已經來不及了，太子爺已經掛掉了，剩下一個蘇院長，但蘇還有一段路要慢慢走，所以蔡搞一個新的人進來。民進黨可以慢慢用爬坡的方式，改變選舉的結果，所以大家要密切注意陳建仁未來民調的發展。

▼陳建仁、蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

▼陳建仁、蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

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